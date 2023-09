Mercedes Vision One-Eleven al Salone Nautico di Genova. Esposte anche la G 4X42 e la GLS 600 Maybach

Mercedes-Benz Italia rinnova la partnership con il Salone Nautico di Genova, in programma dal 21 al 26 settembre, dove mostrerà nel suo spazio espositivo la Vision One-Eleven, che interpreta in chiave futurista la C 111 degli anni settanta. Sarà un’anteprima italiana per questa vettura che unisce un design ricercato alla tecnologia di guida più innovativa, per la massima efficienza full electric.

Nel corso dell’evento, inoltre, i visitatori potranno osservare da vicino i due nuovi modelli che esprimono la massima esclusività della stella a tre punte, e rispondono ai nomi di G 4X42 e GLS 600 Maybach. «Il Salone Nautico di Genova è un’importante piattaforma esperienziale, molto affine con il nostro marchio - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing communication experience di Mercedes-Benz Italia - questa partnership ci permette di creare un importante punto di contatto con clienti e appassionati, in un contesto che, come pochi altri, riesce a comunicare ed esprimere valori quali esclusività, prestazioni, sostenibilità e innovazione».