Mercedes X-Class, l'inarrestabile con due ruote in più. Esemplare unico messo in vendita nei Paesi Bassi

AMSTERDAM - Una Mercedes X-Class inarrestabile con sei ruote. L'idea è quella che è venuta all'ex proprietario di un'esemplare del pick-up tedesco, prima di decidere di metterlo in vendita nei Paesi Bassi. Quello che ha iniziato la sua 'carriera' come un comune X 350d, si è presto trasformato in qualcosa di diverso, grazie all'aggiunta di due ruote.

Secondo quanto riferito da Classic Youngtimers, questa X-Class non è stata costruita solo per una questione estetica, ma ha dato prova di poter superare qualsiasi, o quasi, ostacolo reale. Le sospensioni sono state rialzate di 10 cm, spazio che ha anche consentito l'adozione di cerchi in lega su misura. Questa 'super' X-Class si distingue dagli esemplari originali anche per numerosi altri dettagli, tra i quali una griglia anteriore ispirata a quella di molti modelli AMG attuali. Grazie al nuovo assale, anche il cassone del pick-up è stato ampliato e dotato di roll bar e altri accessori, utili per un uso 'non convenzionale' come la sua nuova natura indicava.

Nel caso non fosse stato sufficiente l'aggiunta delle ruote per distinguere il pick-up, chi l'ha modificato ha pensato bene di applicare anche il nome '6 Wheeler' nella parte posteriore. Non sono state invece apportate modifiche al motore del pic-kup. sotto il cofano è quindi rimasto il propulsore di 3,0 litri, turbocompresso V6 e diesel, con i suoi 255 CV e 550 Nm di coppia, collegato ad un cambio automatico a sette velocità.