Mini con Crayola per scoprire gusti futuri automobilisti. Chi ha ora 10 anni guiderà in un mondo di vetture elettriche

MILANO - Le prossime generazioni di automobilisti, quelli che attualmente hanno otto, nove o dieci anni, cresceranno n un mondo dominato dalle auto elettriche e probabilmente molto diverse (soprattutto nel rapporto con l’ambiente esterno) rispetto a quello attuale. Ecco perché Mini e Crayola - il principale produttore mondiale di articoli artistici per bambini - hanno unito le loro esperienze e le loro forze per intraprendere un viaggio nella fantasia dei bambini. Lo fanno con il lancio di ‘ Mini Minds... with Crayolà, cioè con un concorso che punta a scoprire la visione delle auto di domani dei più piccoli. L’iniziativa è aperta nel Regno Unito ai bambini della scuola primaria di età compresa tra 4 e 10 anni, che vengono così incoraggiati ad lasciare libero sfogo alla propria creatività.

La piattaforma creata per esplorare le idee e le capacità creative ha dato risultati davvero contrastati rispetto al ‘pensierò di più grandi. Il 67% del partecipanti ha ipotizzato auto dotate di ali giganti per avventure vertiginose, ma anche automobili elettriche capaci di mutare la forma e adattarsi a ogni esigenza (63%) e veicoli che cambiano colore per riflettere l’umore (51%). Una ricerca condotta da Mini ha rilevato che quattro genitori su cinque (cioè l’80%) stanno cercando nuovi modi per incoraggiare i propri figli e stimolare la loro immaginazione. Il disegno vincitore di ‘ Mini Minds... with Crayolà verrà poi trasformato in realtà utilizzando la pellicola in vinile su una MINI elettrica, insieme a una generosa fornitura di materiali artistici Crayola per loro e per la loro scuola. Secondo questo studio commissionato da Mini l’83% dei genitori si sente ispirato dall’immaginazione dei propri figli, con quasi quattro su cinque (78%) che conservano scatole piene di disegni come ricordi. Il 59% dei genitori spera inoltre che i propri figli abbiano in futuro una carriera in un settore creativo, e di questi due terzi associano una carriera creativa al concetto di felicità e due terzi a quello di realizzazione.

Tra i bambini uno su dieci ha espresso un ardente desiderio di diventare un futuro designer e due su cinque affermano che arti e mestieri sono la loro lezione preferita alla scuola elementare. «Le esperienze creative sono essenziali per lo sviluppo del bambino - ha commentato Cheri Sterman, direttore senior di Crayola Education e vicepresidente della partnership For 21st Century Learning - perché i più piccoli bambini hanno bisogno di opportunità per dare forma alla loro immaginazione in modi tangibili, mentre disegnano ciò che sognano e addirittura fingono di vedere altri universi». Le auto elettriche sono al centro dell’interesse delle prossime generazioni, con quasi tre bambini su cinque (59%) che sono preoccupati per l’ambiente e soprattutto con il 76% che vorrebbe che la loro futura auto potesse contribuire a proteggere il pianeta. « Mini è sempre stata guidata dallo spirito di innovazione e dall’uso creativo dello spazio - ha commentato Federico Izzo, direttore di Mini Uk & Ireland - e le visioni e la creatività dei bambini sono una fonte inesauribile di ispirazione, ed è per questo che siamo entusiasti di collaborare con Crayola per attingere alla straordinaria immaginazione di questi designer in erba».