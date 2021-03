Monopattini, è una giungla: stretta contro gli incidenti, velocità massima 12 kmh e giubbotto riflettente

In Italia la media è questa: un ferito grave da parte chi usa i monopattini ogni tre giorni. A dirlo è l'Asaps, un'associazione che monitora gli incidenti nel Paese. Sono i numeri che spingono la politica a intervenire. Al Senato si lavora per disciplinarne l'uso soprattutto tra i minori che rappresentano, per fascia d'età, la percentuale più significativa di chi causa sinistri. Le nuove regole che vorrebbe introdurre il Pd, in un disegno di legge a firma del vice capogruppo a Palazzo...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO