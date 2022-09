Nuova 408​, Peugeot punta su benzina e ibrido plug-in. Più avanti arriveranno anche versioni mild-hybrid e full electric

La ventata di novità portata dalla Peugeot 408 non riguarda solo lo stile, ma anche la motorizzazione. Escluso il diesel, storico patrimonio della Casa francese (la prima a cimentarsi, e a vincere, la 24 Ore di Le Mans con un motore a gasolio) si punterà esclusivamente su benzina e ibrido plug-in. L’auto sarà infatti disponibile con il noto tricilindrico PureTech 1.3 da 130 cv o, in alternativa, con il 4 cilindri 1.6 abbinato ad un motore elettrico con batteria da 12,4 kWh ricaricabile a una presa di corrente e declinato nelle potenze di 180 o 225 cv. Tutti i motori saranno abbinati al cambio automatico a 8 rapporti EAT8, l’unico disponibile, e alla trazione anteriore. La 408 da 130 cv e l’ibrida da 225 saranno disponibili dal lancio, previsto nei primi mesi del 2023, mentre si dovrà attendere qualche mese in più per il modello ibrido intermedio da 180 cv. Più avanti arriveranno anche versioni mild-hybrid e una full electric.

Il tempo di una ricarica completa varia dalle 7 ore e 5 minuti necessarie da una presa standard, alle 3 ore e 50 da una presa più potente, fino a un’ora e 55 da una wallbox. Ovviamente, come su tutte le ibride, per ricaricare parzialmente la batteria è possibile sfruttare l’energia generata in fase di frenata e decelerazione. Non mancherà inoltre la funzione Brake, che consente di frenare soltanto alzando il piede dall’acceleratore.

Tre gli allestimenti previsti: Allure, Allure Pack e GT, che si distingueranno per misura dei cerchi (fino a 20”) ed equipaggiamenti. Per la definizione degli interni e delle dotazioni si è ricalcato il lavoro fatto per la 308. Confermati dunque l’i-cockpit, il cruscotto digitale alto con il volante basso e una plancia dallo stile elaborato al cui centro c’è lo schermo da 10” del sistema multimediale orientato verso il guidatore. I sedili hanno regolazioni elettriche e possono essere rivestiti in vari modi, dal semplice tessuto alla nappa, senza escludere l’alcantara.

Al comfort corrisponderà un livello di sicurezza elevato, grazie ad una dotazione di ADAS che configura la guida autonoma di livello 2. Tra le dotazioni, spiccano le 6 telecamere e i 9 radar, il cruise control adattivo con funzione stop&go, nonché il Night Vision, che rileva la presenza di pedoni, ciclisti o animali anche nell’oscurità, proiettandone l’immagine a infrarossi sull’head-up display. Non mancano il mantenimento di corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco ad ampio raggio e l’assistenza al parcheggio a 360°.