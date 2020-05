Nuova 500, il docufilm OneShot di Fiat del dietro le quinte del lancio delle “special” Armani, Bulgari e Kartell

TORINO - Si chiama OneShot ed è il primo docufilm di Fiat che svela il 'dietro le quinte' della creazione e della presentazione delle tre Nuova 500 (l'inedita versione 100% Elettrica) costruite in esemplare unico, e interpretazioni esclusive dell'ultima versione dell'icona Fiat firmate da Armani, Bvlgari e Kartell. Voce narrante del film - disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=PGGd7EcnmNI - è Olivier Francois, president Fiat Brand Global e chief marketing officer di FCA, che accompagna lo spettatore tra interviste ai designer, testimonianze dei partner, dettagli sulle sulle lavorazioni e sulla scelta dei materiali sostenibili.

''Non si ha mai una seconda opportunità per fare una prima buona impressione'': con queste parole Olivier Francois spiega come l'esordio di questo modello dovesse essere una pietra miliare nell'automotive e posizionare correttamente questa auto che, non a caso, viene definita 'Nuova 500' per enfatizzare l'inizio di una nuova era. Le immagini del cortometraggio sono un susseguirsi incalzante di incontri e lavorazioni che mettono in risalto il lavoro di squadra, le affinità tra designer provenienti da ambiti diversi e le emozioni nel sentirti parte attiva di un progetto fuori dal comune: realizzare qualcosa di unico, interpretando la Nuova 500 con il meglio del Made in Italy. E' il racconto della nascita di tre vetture uniche e preziose, che incarnano lo stile, la creatività e l'artigianalità tipiche del nostro 'saper fare' e dei partner che hanno condiviso il progetto, il percorso e la vision sul futuro del Pianeta.

Un viaggio che parte da Torino, culla del marchio Fiat, passa da Roma con i suoi tramonti, colori e le linee simbolo di Bvlgari nel mondo, e arriva a Milano, capofila del mondo della moda e del design, anche grazie a Armani e Kartell. Ed è proprio un colpo di scena che porta Milano ad essere - nello scorso marzo, ultimo evento fisico prima del lockdown - il palcoscenico di lancio della 500 Elettrica. Il film svela - con un vero cambio in corso d'opera - i momenti concitati, dopo la cancellazione del Salone di Ginevra e l'identificazione e realizzazione del piano B che hanno visto riscrivere la presentazione della Nuova 500 e delle One-Off, questa volta a Milano. OneShot è visibile sui canali social Fiat Youtube, Facebook e Instagram, il suggestivo cortometraggio di 15 minuti porta la firma di VICE Italia, da cui è stato ideato e prodotto insieme alla regia dei Rockets, e utilizza un linguaggio documentaristico per mostrare, in modo immediato ed efficace, ciò che solitamente resta nascosto al grande pubblico.

Autentico e realistico nel linguaggio, quindi, il suggestivo docufilm ha portato le telecamere nel Centro Stile a Torino, si è addentrato nel reparto Color & Material guidato da Rossella Guasco, a metà strada tra un sofisticato centro di ricerca e un raffinato atelier di moda. Le riprese documentano la cura maniacale in ogni dettaglio, quel 'saper fare' tipico della creatività italiana, e si soffermano sulle emozioni dell'intero team nel vivere qualcosa di veramente unico. Le immagini proseguono con l'intervista a Klaus Busse, head of Design, che spiega cosa ci sia dietro al processo creativo dello stile e delle forme e quale sia il ruolo della 500 nella storia del design industriale e ancor più nella memoria collettiva.

Ed è proprio qui al Centro Stile che il mitico 'Cinquino' leggenda degli Anni '50, è rinato nel 2007 per colorare la quotidianità e le strade di tutto il mondo, divenendo una risposta autentica, unica e rilevante alle esigenze di mobilità urbana internazionale. Tanto che, durante l'evento milanese, è stata annunciata la nomina di Fiat 500 a 'Icona italiana e Honorary Member' di Altagamma, la prestigiosa Fondazione che riunisce le migliori imprese nazionali che promuovono nel mondo l'eccellenza del Bel Paese.