Volkswagen Passat, un concentrato di tecnologia. Fa il pieno di Adas e l'infotainment è molto evoluto

AMBURGO - L'apparenza inganna. Quello che si vede dell'aggiornamento della VW Passat non rende merito alla seconda macchina più venduta dal colosso di Wolfsburg: 30 milioni di esemplari (la Golf ha superato i 35). Perché il modello preferito dai grandi viaggiatori e dai gestori delle flotte guadagna motori più efficienti, funzioni attive di assistenza alla guida brandizzate Iq.Drive ed un moderno sistema di infotainment (Mib 3).

Non solo: con l'aumentata autonomia della variante GTE, la ibrida plug-in, la rinnovata Passat può venire impiegata praticamente come un'auto elettrica. Martin Hube spiega che poiché la percorrenza media quotidiana dei tedeschi si aggira attorno ai 40 chilometri, con i 55 omologati nel nuovo ciclo Wltp (che significano 70 nella conversione del superato Nedc, 20 più di prima) i pendolari trovano una risposta alle loro esigenze. Ma, soprattutto, è più facile amministrare l'autonomia in modo da disporre sempre di una batteria sufficientemente carica per affrontare i tratti urbani soggetti a limitazioni.

L'intera gamma propulsori è sovralimentata e rientra nelle norme Euro 6d-Temp con potenze che oscillano fra i 152 ed i 272 cavalli. Le unità a benzina (1.5 da 150 cavalli, 2.0 da 190 e 272) montano il filtro antiparticolato, mentre quelle a gasolio (1.6 da 120 cavalli, 2.0 evo da 150, 2.0 da 190 e biturbo da 240) anche il catalizzatore SCR. La declinazione GTE arriva a 218 cavalli di potenza di sistema: ai 156 del Tsi termico si sommano i 115 dell'unità elettrica. Un ente esterno ha poi certificato il motore Tdi da 2.0 litri come “il più pulito”.

Sulla Passat che debutta a Ginevra e la cui prevendita scatterà in maggio sono state trasferite funzioni Iq.Drive offerte sulla Touareg e sulla Arteon. In alcuni case sono anche più evolute, come il sistema che “accompagna” l'auto sulla corsia più laterale e la ferma in caso di emergenza. Il volante è capacitivo e costituisce di fatto l'interfaccia tra chi guida e, ad esempio, il Travel Assist. Le funzioni di supporto assicurano il loro appoggio fino ai 210 km/h di velocità.

Esteticamente le novità riguardano il frontale, con una nuova griglia e gruppi ottici, inclusi gli indicatori di direzione a scorrimento. I fari a matrice di Led (44 punti luce) arrivano sulla Passat, naturalmente a richiesta, dopo aver debuttato sulla Touareg. La terza generazione del sistema di infotainment Mib3 arriva invece sul mercato con la Passat. Per la prima volta su una macchina Volkswagen c'è l'integrazione senza fili delle app per iPhone tramite Apple CarPlayTM wireless. La vettura è sempre online perché è equipaggiata di serie di una unità di connettività (Ocu) integrata con la Sim. La Passat arriverà nelle concessionarie nel corso dell'estate.