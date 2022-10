Opel, per la creatività punta su Jung von Matt. Dal 2023 per posizionamento strategico e marketing

RUSSELSHEIM - Una nuova agenzia creativa internazionale per Opel, che punta su Jung von Matt Havel. La collaborazione, il cui inizio è stato fissato per il primo gennaio 2023, riguarderà tutte le questioni relative al posizionamento strategico del marchio e lo sviluppo delle campagne su tutti i canali di marketing e in tutti i mercati per Opel e Vauxhall. «Con Jung von Matt - ha commentato Florian Huettl, CEO di Opel/Vauxhall - in futuro avremo accanto una delle agenzie più creative del mondo. Siamo felicissimi di questa collaborazione e di dare nuovo slancio alla continua emozionalizzazione del marchio. I primi approcci ci hanno già elettrizzato».

Attualmente Opel sta lavorando alla profilazione del marchio e a una importante offensiva di elettrificazione. Il costruttore offre già 12 modelli elettrificati, da Opel Rocks-e, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e e Opel Astra Plug in Hybrid a Opel Movano-e. Entro il 2024, l’intera gamma sarà elettrificata. A partire dal 2028, in Europa Opel offrirà solo veicoli elettrici a batteria. «Siamo tutti estremamente contenti - ha spiegato Peter Figge, partner di Jung von Matt - che Opel abbia scelto Jung von Matt Havel. Il team di Berlino è felicissimo di collaborare con Opel e Vauxhall dall’inizio della presentazione e non vede l’ora di accompagnare due marchi iconici nel percorso per diventare brand internazionali di e-mobility».

La gara, che è appena giunta a conclusione, si è svolta in vista della scadenza del contratto esistente con McCann. «Dal gennaio del 2019 - ha dichiarato ancora Florian Huettl - McCann si è dimostrato un partner estremamente affidabile. Desideriamo ringraziare il CEO Philipp Jahn e la sua squadra per l’ottima collaborazione in questo periodo così importante, in particolare per progetti eccellenti come l’attuale campagna per la nuova Opel Astra Plug-in Hybrid».