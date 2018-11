Peugeot, il pluricampione rally Paolo Andreucci istruttore di guida per l’Arma dei Carabinieri con la 308 GTi

MILANO - La vita del campione italiano rally non è fatta solo di prove speciali, ma pure di lezioni di guida. Un istruttore certamente fuori dagli schemi Paolo Andreucci, che ha messo a disposizione le proprie competenze agonistiche per formare i militari che impiegheranno la Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport in dote all’Arma. Si tratta di una vettura che Peugeot Italia ha fornito in comodato d’uso gratuito.

Un’auto, che rappresenta il top della sportività in Casa del Leone rampante. Vanta infatti 272 cv di potenza massima, scaricati sul solo asse anteriore grazie alla presenza del differenziale autobloccante meccanico Torsen, e tenuti a bada da un impianto frenante con dischi da ben 380mm e da un assetto specifico tarato su misura per questa versione.

La 308 GTi by Peugeot Sport data in uso all’Arma si differenzia dalla versione “civile”, oltre che per la livrea d’ordinanza, per una serie di modifiche funzionali imposte dai suoi nuovi compiti. Ha un allestimento specifico realizzato dalla carrozzeria torinese NCT.

Nei giorno scorsi, 5 militari dell’Arma, hanno preso parte ad un corso di guida dedicato che si è svolto presso l’autodromo di Misano Adriatico. Corso che aveva proprio come istruttore il campione italiano rally Paolo Andreucci.