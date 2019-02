Primerent, a Milano apre boutique per il noleggio di auto d'alta gamma

ROMA – È nel cuore di Milano, nello specifico al Corso Sempione, che Primerent – società leader in Italia ed Europa per il noleggio di auto di lusso – annuncia l’apertura della nuova Boutique dedicata al noleggio di auto di alta gamma. Parliamo di una location pensata per offrire un'esperienza esclusiva, dove la scelta dell'auto è paragonabile a "un abito di sartoria cucito su misura o un gioiello ideato appositamente per celebrare una ricorrenza". La Boutique di Primerent ha un design contemporaneo dalle superfici pulite, spazi luminosi e materiali naturali, che vive in un salotto raffinato - omaggio alla classe di Milano - e si rifà a una purezza orientale di linee e materiali.

Un'eleganza zen che diventa anticipazione del comfort che accompagna il cliente durante la scelta dell’auto: un mondo di privacy sofisticata e di accoglienza, degno di un esclusivo Members Club. Insomma, un’oasi rilassata e familiare, in cui ogni dettaglio è curato. Non a caso il parco auto trattato da Primerent è di fascia alta: Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Maserati, Audi, BMW, Jaguar, Bentley, Aston Martin, sono solo alcuni dei marchi a disposizione degli ospiti, che possono sempre contare sulla disponibilità e la competenza di un personale qualificato e attento a tutte le esigenze.