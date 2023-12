Renault illumina Roma per un Natale sostenibile. Esposta all’accensione delle luminarie la Scénic E-Tech Electric

A Roma sono state inaugurate nella serata di ieri, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessore ai grandi eventi, turismo, moda e sport, Alessandro Onorato, dell’A.D. di Renault Italia, Raffaele Fusilli, e del presidente dell’associazione di Via Condotti, Giovanni Battistoni, le luminarie sostenibili che illumineranno la città eterna, frutto anche della collaborazione tra Renault e l’Associazione Via Condotti. Queste decorazioni nascono ispirandosi al logo Renault, la nota losanga, che è sta trasformata, nella circostanza, in una volta di diamanti dorati per omaggiare alcune delle vie più prestigiose d’Italia e del mondo.

Nell’occasione, in Via Bocca di Leone è stato esposto al pubblico, in anteprima nazionale, il nuovo modello della casa francese destinato alle famiglie e con alimentazione 100% elettrica: la Renault Scénic E-Tech Electric, una delle vetture finaliste del prestigioso premio europeo Car of the Year 2024. L’allestimento luminoso destinato ad alcune delle vie più iconiche di Roma: Via Bocca di Leone, Via Mario dè Fiori e via Belsiana, si collega alla filosofia sostenibile del brand creando un effetto scenico anche nelle ore diurne mediante giochi di luce e rifrazioni, per poi accendersi nelle ore notturne. Ma il progetto abbraccia anche le periferie, con 10 piazze che verranno illuminate attraverso alberi di natale adornati con luci ecologiche.

Quello dell’ecologia è un tema che sta a cuore alla casa francese, come dimostra la realizzazione della Scenic E-Tech Electric attraverso il 24% di materiali riciclati e la possibilità di riciclare, al termine del ciclo di vita, ben il 90% della vettura stessa. L’auto in questione, inoltre, può contare su una batteria da 87 kWh che le consente di dichiarare un’autonomia superiore ai 620 km per affrontare anche viaggi importanti senza effettuare soste di ricarica durante il tragitto.