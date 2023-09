Uno sguardo sul futuro targato BMW: tra tecnologia, economia circolare e design essenziale

Siamo dinnanzi all’inizio di un nuovo ciclo per BMW. Pur attingendo dalla sua lunga e consolidata storia, il marchio tedesco sta per scrivere un nuovo capitolo che, a partire dal 2025, reinventerà il suo modo di concepire e vedere l’auto. Così come avvenne nel 1962, attraverso la 1500 disegnata da Giovanni Michelotti e Wilhelm Hofmeister, la Vision Neue Klasse svelata in occasione dell’IAA di Monaco di Baviera crea un punto di rottura con la produzione attuale della Casa della Doppia Elica. La prossima generazione delle vetture BMW sarà improntata prima di tutto sulla sostenibilità non rinnegando, però, capi saldi quali la tecnologia e il design. Proprio quest’ultimo rivestirà un ruolo predominante e avrà il compito di traghettare il marchio bavarese verso il suo prossimo futuro. Già visto con la i Vision Dee, presentata a gennaio al Ces di Las Vegas, la Neue Klasse mostra un ulteriore affinamento della pulizia di linee volute dal team di designer diretto da Adrian Van Hooydonk. Gli spigoli vivi e marcati delle vetture attualmente in produzione, lasceranno spazio a forme più morbide e raccordate per le future auto elettriche. Come si può notare nella Neue Klasse, la ricerca dell’essenzialità e della purezza si riflette già nella calandra a doppio rene. Simbolo del brand, il radiatore ha lasciato il posto a una reinterpretazione stilistica con sviluppo orizzontale che ingloba anche i fari.

Aumentano le superfici vetrate grazie ad una linea di cintura più bassa e al tetto panoramico, mentre il retrotreno sfoggia due grandi luci posteriori con effetto 3d. Unico vezzo corsaiolo è il richiamo alla serie M con splitter, minigonne e diffusore in colorazione nera. Pulizia che si riflette nell’abitacolo dove sono spariti quasi del tutto i comandi analogici in favore del display centrale e dei tasti touch sul volante. Tutte le informazioni passano attraverso il BMW Panoramic Vision consultabile sulla parte inferiore del parabrezza riducendo al minimo le distrazioni per il guidatore. Oltre a introdurre l’utilizzo di materiali riciclati, riducendo così i numerosi processi di fabbricazione, i tessuti luminosi e un arredamento minimalista rendono ancora più ampio lo spazio per gli occupanti. È sul fronte tecnologico e della sostenibilità che la BMW gioca la partita più importante. La nuova piattaforma garantirà una maggiore efficienza riducendo al minimo l’impronta di carbonio prodotta sia a livello produttivo che nell’uso quotidiano. Innanzitutto verrà costruita nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, utilizzando solo fonti rinnovabili. Inoltre, grazie all’ampio uso di materiali riciclati, sia all’interno che all’esterno, verrà incrementata l’economia circolare. Il peso contenuto della scocca, l’accurato studio aerodinamico e la ridotta resistenza al rotolamento degli pneumatici garantiranno un notevole incremento nell’efficienza, pari al 25% in più rispetto ai modelli attualmente in commercio. Fiore all’occhiello le nuove celle della batteria, ora tonde, accreditate di una densità energetica superiore al 20%, se messe a confronto alle prismatiche utilizzate finora. Ciò garantirebbe fino al 30% di autonomia in più, quindi la Neue Klasse sarebbe in grado di sfiorare i 1000 chilometri con una sola carica.

La futura gamma BMW avrà una tecnologia di ricarica da 250 kW, anziché i 200 attuali, per arrivare successivamente a quota 300 kW. Ciò significa che anche i tempi per caricare le batterie saranno ulteriormente ridotti. Seppure i dati non siano stati ancora dichiarati, le elettriche della BMW disporranno di potenze che oscilleranno tra i 200 Cv, per i modelli base e più improntati per l’uso cittadino, fino a sfiorare i 600 Cv per le versioni più sportive della serie M. Pur essendo una concept car, le forme della Neue Klasse vista all’IAA di Monaco dovrebbero essere definitive al 90%. Ciò significa che la berlina compatta (parliamo di una lunghezza di poco superiore ai 4 metri) farà da apripista al nuovo corso BMW. Prevista nel 2025, la Neue Klasse farà da base ai successivi modelli del marchio tedesco che, nell’arco di 24 mesi, presenterà ulteriori 6 vetture rinnovando sensibilmente il suo parco auto.