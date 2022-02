Tesla richiama 549 mila auto in Usa per “boombox”. Riproduzione musica all’esterno oscura avvisi sonori a pedoni

WASHINGTON - Tesla sta richiamando quasi 579 mila auto in Usa per la funzione «Boombox» che riproduce suoni e musica su uno speaker esterno oscurando così gli avvisi sonoro per i pedoni. Si tratta del quarto richiamo nelle ultime due settimane mentre le autorità regolatorie Usa stanno aumentando i controlli sul più grande produttore di auto elettriche del Paese. Due richiami erano legati alla violazone da parte di Tesla degli standard di sicurezza federali, gli altri due per errori di software. La National Highway Traffic Safety Administration, l’agenzia federale preposta alla sicurezza sulle strade, ha spiegato che il «Boombox» viola il requisito degli avvisi sonori ai pedoni per le auto elettriche, che fanno poco rumore quando viaggiano. Il richiamo riguarda i modelli X, S e Y dal 2020 al 2022 e i modelli 3 dal 2017 al 2022.