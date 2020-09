Un bosco per i 100 anni di Mazda e per la sua prima auto elettrica, la MX-30

Dare vita a un bosco composto da 78 querce da sughero nel Parco regionale dell'Appia Antica. Questa l'iniziativa - presentata ieri nell’Ex Cartiera Latina - di cui si è fatta promotrice Mazda Italia per celebrare il centenario della fondazione dell'azienda e l'avvio della commercializzazione della sua prima auto elettrica, MX-30. Una festa all'insegna di storia e natura, tra memorie del passato - Mazda nasce nel 1920 proprio come produttrice di sughero - e sguardi al domani. Titolo, nonché filosofia, “Radici nel futuro per non cambiare il volto del pianeta”.

«Quest’anno, un anno complicato, Mazda compie cento anni - dice Roberto Pietrantonio, amministratore delegato Mazda Italia - era da un po’ che avevamo in animo di fare qualcosa con il sughero, che tra l’altro è stato utilizzato per gli interni della MX-30, la nostra prima vettura elettrica, arrivata proprio in questi giorni nelle nostre concessionarie». Le querce rappresentano i 77 concessionari e riparatori autorizzati e Mazda Italia. Obiettivo, testimoniare l'impegno per il pianeta e l’attenzione per le generazioni future, nonché ribadire l'importanza della comunità.

«Si parla tanto di modelli nuovi di distribuzione dell’auto - prosegue - noi riteniamo che le persone saranno ancora al centro delle future modalità di vendita dell’automobile». Ogni albero, nel Parco, sarà associato a una di queste realtà dunque. E un bonsai ricorderà simbolicamente il progetto in ciascuna delle aziende a ribadire il senso di comunità. «Ci siamo avvicinati all’Appia Antica con l'umiltà di chi sa che si sta accostando a qualcosa di eterno - spiega Pietrantonio - fare un bosco qui, con quelle simbologie, per noi è la realizzazione di un piccolo grande sogno». Un messaggio ecologico e un sostegno al patrimonio boschivo di Roma.

«Il bosco - afferma Mario Tozzi, presidente Parco Regionale dell'Appia Antica - troverà posto alla Farnesiana, zona più interna del Parco, meno frequentata, dove si cominciano a risentire un po’ di venti di mare, perché la sughera ha questo clima particolare che la favorisce». Alla presentazione, Tsukasa Hirota, ministro Ambasciata giapponese, vice capo missione: «Sono onorato di presenziare all'iniziativa e vedere questa vettura che guarda al futuro del pianeta. I rapporti tra Italia e Giappone sono ottimi e sempre più aziende giapponesi sono interessate all’Italia. Le nostre culture condividono molti valori».

Presente Luciano Lauri, presidente Sunerg Solar Energy. In sala, Severino Rea, direttore Vendite di Mazda Italia. Mazda ha consegnato all'Ente Parco pure una MX-30 che potrà essere ricaricata a zero emissioni tramite pannelli fotovoltaici che, con la collaborazione della Sunerg Solar Energy - da oltre 40 anni nel settore del fotovoltaico e solare termico - saranno appositamente installati all’interno della Ex- Cartiera. Anche qui, una questione di filosofia.

La MX-30, infatti, esprime pienamente la filosofia Mazda per lo sviluppo sostenibile raggiunto attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti e il miglioramento della qualità di vita delle persone grazie alla creazione di prodotti innovativi e non convenzionali. Il crossover elettrico è realizzato con materiali ecosostenibili - come il sughero per gli interni, appunto: è l'unica auto al mondo a farne uso - ed è dotato di una batteria delle giuste dimensioni per contenere le emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Si stima che la quantità di anidride carbonica assorbita dal sughero usato per ogni singola MX-30 prodotta sia pari a circa 1,2 kg. L’interesse è forte. «Sono già più di 100 gli ordini raccolti in pre-vendita - conclude Pietrantonio - un ottimo risultato».