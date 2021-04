Volkswagen Golf è la regina delle vendite in Europa a marzo. Sul podio anche la Peugeot 208 e la Opel Corsa

BRUXELLES - Sono le city-car le auto preferite in questo 2021 dal mercato europeo che, nel mese di marzo, ha fatto registrare anche un aumento della richiesta per i veicoli elettrici e per i suv, che continuano ad essere uno dei principali ‘motori’ delle quattro ruote nel Vecchio Continente. Nel terzo mese dell’anno - secondo i dati forniti da Jato Analytics - il mercato è stato stimolato dalla forte domanda di singoli modelli, come la Peugeot 2008, la Tesla Model 3 e la Volkswagen Golf che si conferma una vera e propria icona per il Vecchio Continente, conquistando il titolo di auto più venduta in Europa.

In particolare, le vendite di Volkswagen Golf si sono attestate a 26.265 unità, con un aumento del 12%; in seconda posizione c’è invece la francese Peugeot 208 (25.429, +169%) seguita dalla ‘cugina’ tedesca Opel Corsa (24.540, +106%). Quarta posizione occupata dalla Tesla Model 3 (23.755, +55%), mentre al quinto posto si posiziona la Toyota Yaris (23.033, +91%, anche se il modello a gennaio occupava la prima posizione). Seguono, nella classifica la Vw T-Roc, suv-crossover più venduto questo mese in Europa, la C3 di Citroën e Renault Clio. Chiudono la Peugeot 2008 (disponibile anche in versione full electric) e la Fiat 500 (anche questa gamma ampliata con una versione 100% elettrica).