Volkswagen, isola greca di Stampalia diventa laboratorio mobilita elettrica

Volkswagen sta trasformando Stampalia in un laboratorio per la mobilita sostenibile. Nell’ambito di un progetto congiunto del gruppo automobilistico tedesco e della Grecia, l’isola nel Mar Egeo passera gradualmente alla mobilita elettrica, a soluzioni digitali di mobilita e all’energia verde. I primi risultati - si legge in una nota stampa di Volkswagen - «sono positivi: le nuove soluzioni digitali di mobilita sono state ben accolte, con il 25% degli abitanti che utilizza regolarmente il servizio di ridesharing ASTYBUS, che negli ultimi dodici mesi ha trasportato clienti per più di 200.000 chilometri. Anche il processo di elettrificazione fa passi avanti: quasi tutte le nuove auto da immatricolare a Stampalia sono 100% elettriche. Il numero di veicoli a batteria sull’isola e passato da zero a 84 in un breve periodo di tempo».