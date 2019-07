Volkswagen, più veloce di una F1: nuovo record per la ID.R a Goodwood

GOODWOOD – Romain Dumas gioca a bowling con i record, che abbatte come birilli al volante della Volkswagen ID.R, il bolide elettrico che anticipa il debutto della gamma di auto elettriche stradale realizzate sulla nuova piattaforma Meb a zero emissioni che potrà utilizzare anche Ford. Il nuovo primato polverizzato dalla ID.R gommata Bridgestone è addirittura quello stabilito da una monoposto di Formula 1.



È accaduto a Goodwood, in occasione del Festival of Speed, quando Dumas ha migliorato di 1,7 secondi il tempo fatto registrare nel 1999 da Nick Heidfeld con la Mc-Laren Mercedes Mp4/13 da 780 cavalli. Il bolide della Volkswagen ha meno cavalli, “appena” 680, ma ha praticamente preso il volo nella cronoscalata da 1,86 chilometri, chiusa in 39,9 secondi.



«Con questo record assoluto al Goodwood Festival of Speed – ha commentato Sven Smeets, direttore della divisione Motorsport del colosso di Wolfsburg - la ID.R ha dimostrato ancora una volta che l’elettrico Volkswagen può battere anche i motori tradizionali più prestazionali » . Dumas aveva già pilotato il bolide a zero emissioni in occasione dei primati allaPikes Peak americana e nell'inferno verde del Nürburgring.



Il pilota francese non ha nascosto che una delle insidie dell'assalto al record consisteva nell'impossibilità di provare il tracciato prima del Festival. Ma gli ingegneri del Motorsport avevano modificato ed alleggerito la ID.R (portata a meno di 1.000 kg di peso anche sacrificano il Drag Reduction System) per consentirle di essere più competitiva rispetto al bolide di Formula 1 che deteneva il record da vent'anni. Per puntare al primato è stata impiegata una batteria più piccola e ottimizzata l'erogazione dell'energia.