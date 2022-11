XTrail, la quarta generezione del crossover Nissan fa il pieno di tecnologia

L’approdo alla quarta generazione non rappresenta, per Nissan X-Trail, solo un aggiornamento dello stile e l’introduzione di una innovativa tecnologia ibrida. E’ tutto da scoprire anche il lavoro svolto per trasformare gli interni in un salotto lussuoso, degno di un’auto di classe premium e con il supporto di dotazioni di assoluta avanguardia. Salendo a bordo, si ha la sensazione di entrare in un ambiente spazioso, luminoso e ben arredato, in cui si fa apprezzare la qualità dei materiali e delle finiture. Grande attenzione è stata riservata ai pulsanti e agli interruttori presenti nell’abitacolo, che risultano semplici da utilizzare e trasmettono un senso di qualità e modernità alla vista e al tatto.

Nella console centrale è presente il selettore del cambio automatico, assieme a due portabicchieri e a uno slot per la ricarica wireless degli smartphone. Al centro della plancia spicca il display da 12,3” del sistema NissanConnect (compatibile con Android Auto e AppleCarplay e con Google Assistant e Amazon Alexa), che fa il paio con un Tft da 12,3” come quadro strumenti. Nella dotazione è possibile includere uno scenografico maxi head-up display da 10,8 pollici, record per la categoria.

Nella parte posteriore, il divanetto può scorrere in avanti per garantire la massima capienza al bagagliaio (585 litri, 20 in più di quelli della generazione precedente) e consentire un facile accesso alla terza fila nel caso in cui si opti per la variante a 7 posti. Gli occupanti della seconda fila possono contare su comandi dedicati per il clima, oltre a una doppia porta Usb. Il portellone posteriore elettrico è automatico.

Il sistema d’infotainment offre un’ampia gamma di servizi connessi, tra cui l’integrazione con gli smartphone, l’In-Car WiFi per collegare fino a 7 dispositivi e l’app NissanConnect Services per gestire e monitorare il veicolo da remoto. Il display ad alta risoluzione NissanConnect da 12,3” dà accesso a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione del veicolo, ed è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay. Lo schermo TFT multifunzione da 12,3” ad alta risoluzione è configurabile per fornire al guidatore informazioni sul veicolo, la navigazione, il traffico o l’intrattenimento ed è sufficiente utilizzare i comandi al volante per scorrere tra le diverse visualizzazioni. Dal posto di guida, inoltre, è possibile attivare il sistema di comandi vocali per utilizzare comodamente funzioni e apparecchiature di bordo senza distogliere lo sguardo dalla strada.