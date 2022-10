Pirelli, S&P migliora punteggio sulla sostenibilità nel settore. Tronchetti Provera, premiato il nostro cammino di crescita

MILANO - L’agenzia di rating S&P ha migliorato il giudizio sulla sostenibilità di Pirelli nel settore dell’ auto, salito da 77 a 85 punti. Un dato che, ricorda Pirelli, supera il punteggio medio del settore, fermo a 24 punti. «Il risultato ottenuto nell’analisi di sostenibilità di S&P Global - ha commentato il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Marco Trochetti Provera - premia il cammino di Pirelli verso una crescita sostenibile e resiliente». «Il lavoro dell’azienda in questa direzione - ha aggiunto - rispecchia i nostri valori e il costante impegno a supporto degli Obiettivi di Sostenibilità delle Nazioni Unite».

Molteplici le aree di gestione in cui Pirelli ha ottenuto top score tra cui Governance e Due Diligence in ambito diritti umani, gestione delle risorse naturali e riduzione delle emissioni di CO2, ricorda una nota del gruppo. Massimo punteggio anche in ambito innovazione e cyber security, oltre che per la completezza e la trasparenza della rendicontazione sociale e ambientale.