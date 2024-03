Al volante della Grecale Folgore, primo Suv elettrico di Maserati. Prestazioni da GT sportiva

Si chiamano Folgore tutte le Maserati a emissioni zero. E dopo la sportivissima GranTurismo (che sarà seguita a breve dalla GranCabrio) tocca alla Grecale proiettarsi nel regno della mobilità sostenibile. Il test del primo Suv elettrico col Tridente sul cofano svela un concentrato straordinario di tecnologie che rendono la vettura potente e versatile su ogni tipo di tracciato, non solo asfalto. La Grecale Folgore si è "presentata" sulle strade della Puglia, da Lecce fino alla punta estrema di Santa Maria di Leuca: un tracciato misto per testarne il carattere, uno spot per convincere gli elettro-scettici.

Alla guida la Folgore sa offrire le stesse emozioni della versione termica Trofeo, con prestazioni del tutto comparabili. Lo spunto è addirittura entusiasmante, per coprire il chilometro da fermo sono sufficienti 4,1 secondi e la velocità massima e di 220 km l'ora. Perfino il sound, elaborato elettronicamente, richiama quello della tradizione variando il caratteristico "ruggito" in base alle modalità dinamiche selezionate.

L'impressione resta quella di trovarsi al volante di una GT, non si avvertono mai l'ingombro della vettura (4,86 metri di lunghezza per 2,16 di larghezza) né il peso di 2480 kg dovuto in gran parte al pacco batterie sistemato sotto al pianale. Gli ammortizzatori ad aria aumentano il comfort di marcia.

Maserati rivendica l'italianità dell'intero progetto, dal design originale alla produzione nella fabbrica di Cassino, sulla piattaforma multienergy Giorgio (che ospita anche le Alfa Romeo) allungata per una maggiore abitabilità.

Il powertrain della Grecale Folgore (listino da 127mila euro) prevede una batteria di 105 kWh con tecnologia a 400 Volt ed eroga 410 kW (558 cv) e 800 Nm di coppia. L'autonomia reale, senza troppo risparmiarsi sull'acceleratore, è di poco inferiore ai 500 km che rappresentano il range ottimale dichiarato. L'autonomia residua è ben indicata dal tachimetro digitale di fronte al volante.

Il design è uno degli elementi "forti", con un frontale grintoso ed elegante, una fascia che si ispira alla Trofeo e i diffusori ben integrati. La calandra ha inserti in nero-lucido, come splitter, maniglie e minigonne laterali le ruote possono montare cerchi in lega da 19, 20 o 21 pollici. Le tre piccole feritoie in fiancata, caratteristico marchio stilistico di Maserati, si illuminano quando ti avvicini alla vettura. Gli interni evidenziano rivestimenti sportivi in fibra rigenerata Econyl. Con il programma di personalizzazione, inoltre, si possono scegliere colori e tessuti su misura per realizzare un arredamento esclusivo. Colore di lancio per la carrozzeria è un elegante Rame Folgore ma sono diverse le alternative, dal Blu intenso al Bianco Astro al Grigio Lava.

I pulsanti sono quasi scomparsi, tranne quelli per l'avvio e la scelta delle modalità di guida (Max Range, Gt, Sport e Offroad) sistemati sul volante. Il cambio automatico si aziona tramite quattro pulsanti in plancia. Il cruscotto digitale da 12,3" è chiaro e intuitivo, come il display centrale (12,3") e il comfort display (8,8") da cui si gestiscono tutte le funzioni. Disponibili anche comandi gestuali per controllare temperatura e hi-fi, mentre l'orologio digitale a centro plancia può trasformarsi in assistente vocale da cui controllare anche le telefonate. L'Assistente digitale del Maserati Intelligent Assist diventa un prezioso concierge che favorisce l'integrazione con i device collegati. Per gli smartphone, ricarica a induzione. L'head up display proietta sul parabrezza tutte le informazioni, minimizzando il rischio di distrazioni. Guida semiautonoma di livello 2.

Quando l'autonomia rimasta è sotto il 16%, scegliendo la modalità Max Range il consumo energetico e la climatizzazione (regolabile anche da remoto) vengono ridotte al minimo, la velocità massima si autolimita a 130 km/h. Per ricaricare all'80% bastano 29 minuti. Inoltre Maserati fornisce una walbox domestica con potenza da 3 a 22 kWda installare in garage o dove si preferisce.