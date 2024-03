Audi Q4 e-tron 2024: nuovo powertrain, più potenza e ancora più autonomia

PESARO – L’apparenza inganna. Se vista da fuori l’Audi Q4 e-tron è esattamente la stessa, sotto la carrozzeria il SUV di Ingolstadt ha subito un corposo aggiornamento sia per quanto riguarda il powertrain, ora più potente, che per la batteria garantendo un incremento di autonomia e una maggiore rapidità in fase di ricarica. Non per ultimo, anche la taratura delle sospensioni e lo sterzo sono stati rivisti per offrire un assetto più reattivo e un maggior piacere di guida.

L’upgrade più significativo dell’Audi Q4 e-tron 2024 riguarda il nuovo motore posteriore sincrono a magneti permanenti. Montato su tutte le versioni, sia SUV che Sportback, offre il 40% in più di potenza e fino al 75% di coppia rispetto alla gamma precedente. Non solo, a migliorare è anche l’efficienza ottenuta sfruttando un nuovo sistema di raffreddamento dello statore e una lubrificazione della trasmissione completamente rivista. Tutto questo si traduce in un incremento di 82 CV di potenza e 235 Nm di coppia.

All’atto pratico l’Audi Q4 45 e-tron due ruote motrici è in grado di sprigionare 286 CV e 545 Nm di coppia, contro i 204 CV e 310 Nm della versione precedente, oltre a garantire uno scatto 0-100 km/h in 6,7 secondi. La Q4 e-tron è disponibile anche con la trazione integrale. La 45, che vanta le medesime specifiche delle due ruote motrici, è in grado di offrire uno 0-100 km/h di 6,6 secondi. Mentre la più performante 55 e-tron, ora con 340 CV anziché i 299 CV della gamma precedente, brucia lo 0-100 km/h in 5,4 secondi. Per tutte le motorizzazioni la velocità massima è di 180 km/h limitata elettronicamente.

L’altro aggiornamento ha riguardato anche la batteria da 77 kWh netti (82 kWh nominali). Grazie alla nuova chimica delle celle e la gestione termica ottimizzata si ha una maggiore efficienza complessiva. Infatti la Q4 e-tron può vantare fino a un’incremento di 19 km, per un totale di 559 km nel ciclo WLTP, nella variante Sportback 45 e-tron due ruote motrici. La versione SUV Coupé, grazie a un coefficiente aerodinamico di appena 0,28, garantisce anche una maggiore autonomia sia nella variante 45 Quattro, fino a 537 km, che nella 55 e-tron Quattro che arriva a 534 km sempre nel ciclo WLTP.

Abbiamo potuto apprezzare la rinnovata Audi Q4 e-tron guidando da Bologna verso Pesaro, città capitale della cultura italiana del 2024. Per l’occasione ci siamo messi alla guida della versione 45 e-tron Quattro Sportback nell’allestimento S line da 286 CV e 545 Nm di coppia massima. Nel primo tratto autostradale si è potuto apprezzare il comfort di guida, già sperimentato sulla versione precedente, oltre all’ottima insonorizzazione. Il nuovo motore, anche nella modalità Efficiency, offre una risposta rapida permettendo di effettuare i sorpassi con disinvoltura. A tal proposito abbiamo messo alla prova i sistemi di guida assistita ancora più evoluti, uno di questi consiste nel facilitare proprio la manovra di sorpasso. In pratica, con il cruise control adattivo inserito, l’auto sorpassa e rientra in automatico nella carreggiata azionando semplicemente l’indicatore di direzione.

Lasciata l’autostrada è tempo di affrontare le strade collinari dell’entroterra romagnolo. Fin dalle prime curve si può apprezzare il comportamento più diretto, se confrontato al modello precedente, della nuova Audi. La taratura delle sospensioni rivista, oltre a uno sterzo più affilato, rendono la Q4 e-tron decisamente più reattiva ai cambi di direzione permettendo di divertirsi in modalità Dynamic. La trazione integrale offre una risposta sempre pronta per uscire velocemente delle curve. Solamente nel misto stretto, e forzando un po’ gli angoli di sterzo, si percepisce la massa della vettura che, ricordiamo, supera le due tonnellate.

Di contro, calcando il piede sull’acceleratore salgono anche i consumi medi che superano i 20 kWh per 100 km. In soccorso arrivano le palette, poste dietro il volante, per attivare la modalità di recupero di energia in rilascio regolabili su tre livelli di intensità. In questo caso, oltre alla modalità Efficiency, si arriva decisamente più vicini ai dati di consumo dichiarati dalla Casa tedesca. La Q4 può avere come optional anche l’Audi Character Sound che, tramite due casse interne e altrettante esterne poste sul retrotreno, offre un suono distintivo all’incremento della velocità.

Rientrati in autostrada, per effettuare l’ultimo tratto, è tempo di provare la funzionalità di ricarica Plug & Charge. Impostando la colonnina sul navigatore, l’Audi Q4 e-tron “prepara” la batteria portandola a una temperatura di circa 30 gradi permettendo, così, una ricarica più rapida. Infatti, presso le stazioni Ionity ed ewiva, basta inserire il cavo di ricarica per avviare l’operazione senza l’uso di tessere o app. Le Q4 e-tron Quattro accettano fino a 175 kW di corrente continua ricaricando dal 10% all’80% in soli 28 minuti, inoltre bastano 10 minuti per ottenere 175 km di autonomia.

Inizialmente prodotta solamente nel sito si Zwickau, con l’arrivo dell’upgrade l’Audi Q4 e-tron viene prodotta anche nella fabbrica “Carbon neutral” di Bruxelles affiancando così la Q8 e-tron. Già ordinabile, per quanto riguarda i listini la Q4 e-tron nella variante SUV due ruote motrici parte da 57.800 Euro, prezzo che sale a 59.800 Euro per la versione Sportback. Inoltre Audi offre una formula di noleggio che, nel caso della Q4 Sportback 45 e-tron S line edition, è pari a 575 Euro al mese per 24 mesi e 25.000 Km con un anticipo di 11.500 Euro.