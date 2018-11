Citroen C5 Aircross, il Suv medio del "Double Chevron" punta su tecnologia, spazio e comfort

MARRAKECH – L’offensiva Suv di Citroen, partita con la C3 Aircross, avanza con l’arrivo nelle concessionarie della nuova C5 Aircross, Suv di segmento C, lungo 4,5 metri, che mette nel mirino concorrenti come la cugina Peugeot 3008, la Hyundai Tucson e la Opel Grandland X, giusto per citarne qualcuna. Prodotta in Francia, nella fabbrica di Rennes - La Janais, la nuova Citroen C5 Aircross punta soprattutto sul comfort e sull’abitabilità. È già ordinabile, in tre allestimenti (Live, Feel e Shine, più uno extra chiamato Business) con prezzi a partire da 25.700 euro e con le prime consegne previste a gennaio.

Adotta un design moderno, fatto di muscoli e linee scolpite che interpretano al meglio il family feeling che caratterizza le ultime novità del marchio del Double Chevron. Tra i segni distintivi spiccano la presenza degli Airbump, il nuovo frontale con gruppi ottici sdoppiati e l’ampia possibilità di personalizzazione (oltre 30 combinazioni per gli esterni e cinque tinte per l’abitacolo). All'interno dominano spazio e comfort. Il divano posteriore è composto da tre sedili scorrevoli, ripiegabili e inclinabili, che permettono di gestire al meglio l’ampio baule dalla capienza compresa tra i 580 litri e i 720 litri (1.630 litri con sedili ripiegati). Le sospensioni adottano il Progressive Hydraulic Cushions, un sistema idraulico pensato per offrire un miglior assorbimento delle asperità dell’asfalto, mentre i sedili Advanced Comfort rendono molto piacevoli anche i lunghi viaggi.

Ampio il pacchetto tecnologico che prevede ben 20 sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’Highway Driver Assist e 6 tecnologie di connettività (tra cui la ricarica wireless dello smartphone), con il sistema di infotainment con display da 8’’ di ultima generazione compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Al lancio sono disponibili cinque motorizzazioni: il 1.2 PureTech 130 S&S e il 1.6 PureTech 180 S&S con cambio automatico EAT8, per quanto riguarda i benzina; sul fronte dei diesel troviamo invece il 1.5 BlueHDi 130 S&S, il 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 e il 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8. Non sarà disponibile la trazione integrale, ma per il fuoristrada è previsto il sistema Grip Control (optional) già utilizzato su C3 Aircross.

Tra le strade di Marrakech abbiamo messo alla prova sia il 1.6 benzina da 181 cv che il 2.0 diesel da 177 cv, con il primo più lineare e silenzioso, e il secondo caratterizzato da maggiore coppia e consumi più contenuti. Su strada la C5 Aircross si rivela molto equilibrata, ha un assetto pensato soprattutto per garantire comodità a bordo: è “morbida” ma garantisce allo stesso tempo anche il giusto sostegno tra le curve. Lo spazio e la gestione di divano e baule sono sicuramente i suoi principali punti di forza e rappresentano elementi che possono conquistare anche il pubblico che fino ad oggi ha sempre guardato solo alle monovolume. Infine, entro il 2020 arriverà anche la versione Plug-in Hybrid Phev con un’autonomia in modalità elettrica di 50 km.