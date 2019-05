MONACO DI BAVIERA – Nessun altro modello con la Stella piace così tanto ai giovani. L'età media dei clienti di questo modello è mediamente più bassa di oltre 10 anni rispetto a quella delle altre vetture della casa di Stoccarda. Le ragioni di questo successo sono solo in parte legate al prezzo (non esattamente popolare, ma nemmeno proibitivo), che nel Belpaese parte da 33.610 euro. La Mercedes CLA Coupé è “semplicemente” intrigante: da vedere e da guidare. E gli italiani hanno dimostrato di apprezzarla parecchio con 24.000 unità commercializzate dal 2013 in poi, 10.000 delle quali in declinazioni shooting brake.

Con le sue nuove proporzioni è anche capace di andare incontro alla esigenze di automobilisti meno individualisti. Nel senso che offre più spazio dentro l'abitacolo con 4,8 centimetri di lunghezza in più (4,69 metri, di cui 2,72 di passo). Ai quali si sommano anche i 5,3 aggiuntivi in larghezza. L'aerodinamica è da primato con un Cx di 0,23, nonostante una carreggiata più ampia. Solo il bagagliaio perde una decina di litri di capacità (460): nulla che incida sulla valutazione positiva dell'auto.

Perché al volante è piacevole in maniera quasi esagerata. È brillante con i motori più potenti, tanto da non far (quasi) venire voglia di andare oltre il turbo benzina a quattro cilindri da 1.9 litri da 224 cavalli (13 più di prima), il più prestazionale del nuovo listino. Ed è razionale con il millecinque a gasolio 180d da 116 (prima erano 109), per il momento il solo modello diesel offerto in Italia. Anche per effetto del downsizing (c'è pure l'unità benzina da 1.3 litri), l'intera nuova gamma è Euro 6d-Temp ed è esclusa dal malus governativo. Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes-Benz Italia, ricorda anche come i futuri «200d e 220d azzerano praticamente le emissioni di NOx».

Gli interni sono arricchiti dalla più recente versione del sistema di Infotainment Mbux, seppur con lo schermo leggermente più piccolo. Ma quando si guida non ci si accorge della differenza. Il sistema, che si attiva con «Hey Mercedes», è in grado di rispondere a domande più complesse ed anche a quesiti su sport, mercato azionario, matematici e addirittura di cultura generale, dalle dimensioni del Taxas ai contenuti di grassi dell'avocado. Con una nuova funzione dell'Energizing Coach, inoltre, la Cla Coupé suggerisce la miglior regolazione di climatizzatore, ventilazione, massaggio, illuminazione e altro ancora per migliorare il comfort del guidatore e limitarne se non ridurne lo stress. Il lancio commerciale è in programma nel mese di maggio.