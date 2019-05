Mercedes CLA Coupè, la sportiva che stupisce anche per il comfort

MONACO DI BAVIERA - Volere è potere. La nuova Mercedes Cla Coupé è una Cls in “miniatura” con tanto di Esp tarato espressamente. La seconda generazione presenta linee aggiornate e proporzioni più equilibrate, è più grande e tecnologica ed assicura un piacere di guida che non fa rimpiangere la sorellona maggiore, rispetto alla quale costa meno della metà. Non a caso il modello è quello con i clienti più giovani in assoluto, soprattutto negli Stati Uniti, dove con i suoi 4,69 metri è praticamente una compatta. In Europa i 4,8 centimetri in più di lunghezza (e 5,3 in più di larghezza) sono importanti, anche perché il passo sale a 2,72 metri con benefici evidenti per gli occupanti. Le forme, molto aerodinamiche, lo sono un po’ meno per il bagagliaio, che perde 10 litri di capienza (460). Però, malgrado un frontale più ampio (la carreggiata davanti è lievitata di 63 millimetri), il coefficiente di penetrazione è migliorato (0,23) e la Cla Coupé è la macchina con la minor resistenza all’aria del segmento.

Lo si avverte anche dentro l’abitacolo, quasi ovattato, anche quando si viaggia a velocità sostenute facendo godere ancora di più il piacere di una guida dinamica. Secondo la stessa casa con la Stella, del resto, questo modello rappresenta «il lato sportivo della berlina». Il prezzo italiano, che parte da 33.610 euro, non è popolare, ma è tutt’altro che proibitivo. Una sorta di “sirena” per gli estimatori della Mercedes, soprattutto per quelli che magari sognano proprio una Cls. E in Italia non mancano: la prima generazione è stata venduta in 24.000 esemplari, 10.000 dei quali in versione shooting brake. La nuova gamma motori Euro 6d-Temp e le tecnologie per l’abbattimento delle emissioni evita anche ai potenziali clienti di dover fare i conti con le politiche del governo: nessuna versione del nuovo modello attualmente a listino è penalizzata dal malus. Il prezzo, insomma, è quello vero. Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes-Benz Italia, anticipa poi che i futuri «200d e 220d azzerano praticamente le emissioni di Nox». Le velocità non sono supersoniche, la Cla 250 (anche 4Matic) raggiunge al massimo i 250 orari, ma la risposta dei motori è brillante. Per l’unità entry level, il millecinque 180d da 116 cv (7 più di prima) e 260 Nm di coppia, per la quale vengono dichiarati 205 km/h, sono certificate percorrenze che superano i 26,3 km/l. Sul fronte benzina ci sono i motori da 1.3 litri da 136 e 163 cavalli con 200 e 250 Nm di coppia, che si aggiungono al 2.0 litri Cla 220 da 190 e Cla 250 da 224 cv (13 in più) con 300 e 350 Nm e fino a 6,3 secondi di spunto da 0 a 100 km/h. L’aggiornato sistema di infotainment Mbux che risponde all’ormai noto saluto “Hey Mercedes” è di serie, anche se con uno schermo di dimensioni leggermente inferiori.

Il sistema evoluto è in grado di soddisfare curiosità maggiori, quasi enciclopediche e risponde a quesiti di stretta attualità: dallo sport al mercato azionario. Per aumentare il comfort di bordo è stato implementato l’Energizing Coach che dispone di una funzione aggiuntiva che suggerisce la soluzione più equilibrata e salutare per le impostazioni di climatizzatore, illuminazione, ventilazione e massaggio lombare. Tra le altre cose, la seconda generazione della Cla Coupé è equipaggiata di serie oltre che con la trasmissione automatica 7c Dgt anche con i sistemi di assistenza alla frenata ampliato e antisbandamento. Quest’ultimo funziona tra i 60 ed i 200 km/h ed è in grado di riportare l’auto in carreggiata. Gli allestimenti italiani sono Executive, Sport, Business e Premium (AMG Line).