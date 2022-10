Smart #1, primo test drive: è agile ed ha prestazioni molto interessanti. Ha trazione posteriore e 272 cv

LISBONA - E' lunga 4,27 metri, molto spaziosa e con un look quasi da Suv. Ma è una Smart. La nuova Smart #1 che svela già nella sigla un'anima total-digital assolutamente inedita. Nasce in Cina dalla joint-venture tra Mercedes-Benz e Geely con l'obiettivo di ampliare gli orizzonti commerciali rivolgendosi ai mercati globali. Non più la regina minuscola dei parcheggi impossibili, ma una moderna "soluzione di mobilità" elettrica per le famiglie, in sintonia con le esigenze della transizione ecologica.

Il primo test drive della Smart #1, nei dintorni suggestivi di Lisbona, conferma le impressioni positive destate dalle anteprime statiche. La vettura non è una cinese low cost, al contrario è curata in ogni dettaglio e regala raffinatezze glamour come le maniglie elettriche a scomparsa, utilizzando materiali di qualità anche negli interni. "Il suo stile realizzato tra Cina ed Europa – ha spiegato Gorden Wagener, Chief Design Officer - è un motivo di vanto e svela il nuovo Dna del brand".

Pesa 1.800 kg ma è agile e offre prestazioni molto interessanti. La #1a trazione posteriore adotta un motore elettrico da 200 kW (272 CV) e 343 Nm di coppia, alimentato da una batteria al litio da 66 kWh per una velocità massima di 180 km/h e un'autonomia fino a 440 km. Capacità di ricarica massima di 22 kW (corrente alternata) e 150 kW (corrente continua), bastano tre ore per rigenerare dal 10 all'80%, 30 minuti con la ricarica super veloce.

La versione Brabus, top di sportività anche nei sedili, è caratterizzata dal colore a contrasto del tetto, dagli spoiler nella parte anteriore e sul lunotto e da minigonne laterali. Offre inoltre la trazione integrale con la potenza che passa a 315 kW (428 CV), mentre la coppia sale a 543 Nm. Su strada si traduce in un'ulteriore iniezione di adrenalina e uno scatto ancor più godibile: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9", con autonomia di circa 400 km.

Prime consegne a inizio 2023, ma dal 18 ottobre la si potrà ordinare (anche online su it.smart.com) con prezzi a partire da 40.650 euro per la versione Pro+, da 44.150 per la Premium e da 48.150 per la top di gamma Brabus. La "Launch Edition", solo 150 unità per l'Italia, è già andata a ruba. Oltre alle dotazioni disponibili sull’allestimento base, compresi i principali sistemi di assistenza alla guida, telecamera a 360 gradi, assistenza vocale intelligente, luci a Led e portellone posteriore elettrico, la Premium offre l’audio system Beats, l'Head-Up Display i proiettori Led Matrix e l'assisteza automatica per il parcheggio.

La nuova Smart, in tutte le sue versioni, è divertente da guidare e da "gestire". Si dialoga tramite comandi vocali (grazie al sistema Ecarx) e l'intelligenza artificiale attiva funzioni divertenti come l’avatar Fox virtuale che funge da assistente all'infotainment.

Tutto si comanda dal grande schermo touch da 12,8" (il cluster per il guidatore di fronte al volante è invece da 10,7"). L'effetto-tablet è molto scenografico. Però bisogna un po' fraternizzare col sistema per evitare di confondersi, anche quando si seleziona la modalità di viaggio desiderata, Sport o Eco per il massimo risparmio energetico. Preziosi l'Head Up Display e la telecamera a 360° per l'assistenza automatica al parcheggio.