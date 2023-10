Smart #1 il Suv elettrico nato per la città ma che non disdegna l’avventura

Da sempre sinonimo di mobilità urbana, la Smart ha deciso di esplorare una nuova rotta. Così la citycar fortwo, apprezzata per la sua compattezza e fruibilità nelle congestionate strade italiane ed europee, ha lasciato spazio al Suv #1. La nuova vettura è il primo frutto nato della sinergia tra Mercedes e Geely, in grado di unire le qualità del marchio tedesco con la tecnologia elettrica del colosso cinese.

A cambiare è il formato ma non la sostanza. Anche in questo caso Smart è riuscita a garantire un’elevata qualità pur mantenendo ingombri esterni decisamente minimi. Visto la lunghezza di 4,27 metri, la #1 si inserisce a metà strada tra il segmento B e C trovando il giusto compromesso tra un’auto cittadina senza trascurare la possibilità di essere usata anche per viaggi più lunghi. A conferma di ciò l’autonomia che supera i 420 Km nel ciclo WLTP.

Pur distaccandosi dallo stile che ha reso celebre Smart, la #1 esprime appieno tutto il suo carattere fuori dal coro ma, al contempo, ben curato in ogni dettaglio. Il design moderno e fluido, grazie a forme tondeggianti e prive di spigoli, si fonde con il tocco di dinamismo dato dal lungo cofano e dall’abitacolo arretrato. Il tetto, reso fluttuante grazie alla colorazione nera, lascia spazio all’uso di portiere senza cornice come sulle vetture sportive. La pulizia d’insieme la si può notare anche nei dettagli, come le maniglie delle porte a scomparsa e la nuova firma luminosa con fari Matrix Led e luci posteriori a tutta lunghezza.

Grazie a una larghezza di 1,82 metri e un passo (distanza tra asse anteriore e posteriore della vettura) di 2,75 metri, la Smart #1 garantisce un’abitabilità interna da segmento superiore. Il Suv compatto offre spazio per cinque persone con il divanetto posteriore che può traslare fino a 13 cm per garantire un maggior carico del bagagliaio o, all’occorrenza, un incremento di spazio per le gambe degli occupati. La qualità dei materiali e dell’assemblaggio sono da vettura premium così come la dotazione composta dallo schermo touch da 12,8”, al centro della plancia e con interfaccia personalizzabile, oltre la strumentazione digitale da 9,2” e l’head-up display.

Nata sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture), la #1 condivide lo stesso pianale con alcuni modelli del gruppo Geely quali Volvo, Polestar e anche Lotus. Sia il motore elettrico, da 275 CV (200 kW) e 343 Nm di coppia, che la trazione sono sull’asse posteriore ciò garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 6”7 e una velocità massima di 180 km/h. La batteria da 66 kWh composta da celle prismatiche al nichel-manganese-cobalto, associata ad una pompa di calore nella versione Premium, garantisce un’autonomia di circa 440 km. Inoltre il caricatore di bordo da 22 kW consente di ridurre i tempi di ricarica anche in corrente alternata passando dal 10 all’80% in meno di 3 ore che si riduce addirittura in 30 minuti utilizzando una colonnina a corrente continua.

Oltre all’accelerazione fulminea, ideale per districarsi nel traffico congestionato di Roma, la Smart #1 ha impressionato soprattutto per il suo assetto: confortevole in città e ben tarato per affrontare i tratti più guidati. Imboccando la Via Cassia Veientana, direzione autodromo di Vallelunga, si è potuto apprezzare la perfetta insonorizzazione dell’abitacolo, oltre ad una generosa ripresa sempre disponibile e senza vuoti ideale in caso di sorpassi. Non solo asfalto, la #1 si è mostrata la compagna ideale anche per lo sterrato leggero nell’affrontare le asperità e i dossi della Valle del Treja. Le sospensioni si sono mostrate confortevoli sia nell’uso cittadino che in condizioni più difficili senza risultare cedevoli nel misto.

Anche i consumi si sono rivelati prossimi con quelli dichiarati dalla Casa. Al termine della prova di circa 70 km, considerando anche il tratto da off-road, il consumo totale si è attestato sui 17 kWh. Interessante anche la possibilità di calibrare la frenata rigenerativa su diverse posizioni fino ad attivare l’e-Pedal, quest’ultimo in grado di rallentare la Smart fino a farla arrestare al solo sollevamento del piede dal pedale dell’acceleratore, utile soprattutto nel traffico cittadino.

In Italia Smart #1 è disponibile in tre allestimenti con un prezzo di partenza di 40.650 Euro per la versione Pro+. Salendo alla più accessoriata Premium, dotata anche di assistente al parcheggio oltre che della pompa di calore, si parte da 44.150 Euro. Per chi è alla ricerca di prestazioni ancora più brucianti c’è la versione Brabus caratterizzata dalla trazione integrale, tramite l’ausilio di un secondo motore elettrico sull’asse anteriore, una maggiore potenza (428 Cv) e uno scatto 0-100 km/h coperto in 3,9”. Non mancano le modifiche a livello estetico, come le griglie sul cofano, lo spoiler posteriore e i cerchi da 19” oltre ai sedili sportivi. La Smart #1 Brabus viene offerta ad un prezzo che parte da 48.150 Euro.