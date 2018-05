Hertz, le Maserati si noleggiano anche in aeroporto. Levante, Ghibli e Quattroporte entrano in Selezione Italia

FIRENZE - A partire dal primo di giugno, per gli estimatori del marchio Maserati si apre la possibilità di guidare a noleggio una Levante, una Quattroporte o una Ghibli anche solo per poche ore, prelevandola direttamente in aeroporto. Le tre vetture del Tridente, infatti, sono entrate a far parte del programma Selezione Italia by Fun Collection di Hertz, che permette di affittare vetture "made in Italy" di grande fascino, con ritiro presso le aereo-postazioni e nelle agenzie selezionate di Roma, Milano, Venezia, Firenze e Olbia.

L'iniziativa è stata illustrata nel corso dell'evento "A day with Hertz - Il viaggio è una forma d'arte", che la società internazionale specializzata nel "rent a car" per turismo o affari di breve periodo ha organizzato nel capoluogo toscano. Nell'occasione è stato anche presentato il dispositivo Hertz Connect che permette la connessione wi-fi per navigare su Internet sia a bordo sia delle auto della compagnia sia nelle vicinanze delle stesse: è proposto gratuitamente ai i soci del programma Gold Plus Rewards.

Oltre alle new entry Maserati, fanno parte di selezione Italia le Alfa Romeo Stelvio, 4C e Giulia Veloce, le Abarth 595 Competizione e Turismo e 124 Spider e le Fiat 500 Cabrio e 124 Spider. «Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti l'opportunità di vivere un'esperienza di noleggio di altissimo livello a bordo delle automobili uniche di Selezione Italia - ha chiarito Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato di Hertz -, oggi ancora più rappresentativa della nostra tradizione motoristica grazie ai modelli Maserati. Per la prossima estate queste icone dello stile italiano saranno disponibili anche in Sardegna e Sicilia, per visitare le località più esclusive del nostro paese. Dalla Costa Smeralda a Chia, tra territori ricchi di tradizione e da Taormina a Mondello per godere uno spettacolo ineguagliabile».