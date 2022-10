ACI, a Firenze una giornata per imparare guida sicura su monopattino. Sabato 1 novembre dalle 10 alle 17.30

FIRENZE - Una giornata dedicata a imparare i concetti di equilibrio e prudenza alla guida di un monopattino: è quella organizzata domani sabato 1 ottobre dall’Automobile Club Firenze, con la collaborazione della Polizia Municipale, da McDonald’s in via Senese. Gli istruttori del centro di guida sicura ACI Vallelunga saranno a disposizione dei presenti over 14 con interventi di teoria e dimostrazioni pratiche. Ci saranno, inoltre, simulatori di guida per auto e moto, percorsi con gli occhiali che simulano gli effetti dell’assunzione di alcool e sostanze psicotrope, corsi ludico-didattici per i più piccoli e tanti gadget per tutti. L’organizzazione della giornata, che inizierà alle 10 e si concluderà intorno alle 17.30, è stata preceduta da un’indagine sulla circolazione dei monopattini elettrici condotta attraverso un questionario pubblicato sul sito dell’AC Firenze e inviato ai soci.

Al sondaggio hanno risposto circa 700 persone, in prevalenza uomini (70,1% contro il 26,6% delle donne), in maggioranza con un’età tra 44 e 56 (23%) e 57 e 69 (43%). Solo il 10% ha dichiarato di aver usato almeno una volta un monopattino elettrico. La circolazione sul marciapiede è avvertita come molto insicura da circa il 44% dei partecipanti all’indagine. I principali motivi di utilizzo del monopattino sono: la possibilità di evitare la ricerca del parcheggio e di raggiungere destinazioni non raggiungibili con i mezzi pubblici ed evitare il traffico. Meno rilevanti le motivazioni ambientali e di risparmio economico. L’utilizzo prevalente è in centro città, per brevi spostamenti. La ragione principale, invece, del mancato uso del monopattino è la sicurezza (56%). Le norme per circolare sono conosciute solo dal 15%, più del 40% pensa di conoscerle e circa il 44% dichiara di non esserne a conoscenza. Tra gli interventi stradali richiesti vengono citate la realizzazione della pista ciclabile ed una corretta manutenzione della pavimentazione della strada. Infine, sull’affermazione che i monopattini creino più benefici che problemi circa il 35% non è d’accordo.