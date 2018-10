Ford spinge l'acceleratore sulla guida autonoma: il suo programma di “autonomous driving” sbarca a Washington

WASHINGTON - La “campagna” tecnologica lanciata da Ford in ambito guida autonoma, si sta allargando rapidamente. Dopo l’esempio di alcune città americane come Detroit, Pittsburgh e Miami, la sperimentazione varca i confini della capitale, Washington. La fase di test vera e propria non è ancora iniziata. Nel mentre la società Argo AI, partner di Casa Ford per ciò che concerne la guida autonoma e assistita, sta mappando alcune zone della città, in modo tale da rendere possibile la successiva sperimentazione.

«L’avvento dei veicoli a guida autonoma rappresenta un’opportunità per rendere più accessibile e più facile, per le persone, trovare nuovi posti di lavoro, intervenendo dove i trasporti pubblici non arrivano, introducendo metodologie di consegna per il cibo e gli altri prodotti e altro ancora. Significherà anche un grande cambiamento e il modo in cui ci prepariamo a questo cambiamento avrà un forte impatto sulle persone e le loro comunità», ha dichiarato Sherif Marakby, CEO, Ford Autonomous Vehicles LLC. «Ecco perché lavoreremo con le amministrazioni locali di Washington, DC, per garantire la distribuzione dei nostri test in tutti gli otto quartieri del distretto, con progetti pilota dedicati, lavorando per l’implementazione di un servizio commerciale nel 2021».

Così l’auto che guida da sola non è intesa come lo strumento per la mobilità del singolo, bensì come un veicolo adatto alla condivisione. Utile potenzialmente a sopperire mancanze del trasporto pubblico, arrivando in sostanza dove gli altri non arrivano.