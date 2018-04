Multe per eccesso velocità: fino al 22 aprile controlli a tappeto in tutta Italia

ROMA - Gli automobilisti con il piede pesante stiano particolarmente attenti, questa settimana fioccheranno le multe per eccesso di velocità. Fino al 22 aprile, infatti, ci saranno controlli a tappeto in tutto il territorio nazionale, in occasione della campagna "Speed" organizzata dal Network Europeo delle Polizie Stradali (Tispol). L'iniziativa, secondo quanto riporta il sito studiocataldi.it, è inserita nel quadro della settimana europea della mobilità e della giornata Marathon Speed di oggi 18 aprile.

Il controllo capillare durerà fino al 22 aprile e sarà un'operazione congiunta programmata da Tispol, la rete europea delle Polizie Stradali, nata nel 1996 con l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale e armonizzare le attività di prevenzione e controllo, alla quale aderiscono tutti gli stati membri della Ue, oltre a Svizzera e Norvegia, con la Serbia come osservatore, e l'Italia ne ha la presidenza dal mese di ottobre 2016.

La ratio della campagna Speed è quella di contrastare sulle arterie principali di tutta Europa il superamento dei limiti di velocità, contribuendo a sviluppare la consapevolezza che contemporaneamente le varie forze di Polizia Stradale europee operano con le medesime modalità e strumenti per un obiettivo comune. Saranno messi in campo a tal fine e per tutto il periodo in questione controlli mirati a tappeto utilizzando tutti i servizi e gli strumenti a disposizione, come autovelox e tutor.