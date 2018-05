Touareg, al debutto sistema assistenza Night Vision. Segnala pedoni, ciclisti e grossi animali

WOLFSBURG - Debutta su nuova Volkswagen Touareg il sistema di assistenza Night Vision. Si tratta, nel dettaglio, di una telecamera termica a infrarossi integrata nel frontale dell'auto che registra le radiazioni emesse da organismi viventi. La telecamera è in grado di individuare pedoni in posizione eretta, ciclisti e grandi animali selvatici a una distanza di fronte all'auto compresa tra 10 e 130 metri. Quando questi entrano in una determinata area, il sistema allerta il guidatore tramite un avviso sul Digital Cockpit, la strumentazione digitale della Nuova Touareg.

Quando si trovano al di fuori dell'area, i passanti e gli animali sono segnalati in giallo sull'immagine in bianco e nero creata dal sistema di visuale notturna. Se superano determinati limiti sulla strada, le figure segnalate in giallo diventano rosse. Anche qualora l'immagine del Night Vision non fosse visualizzata sul Digital Cockpit, lo schermo attiva questa funzione non appena rileva un pericolo a velocità superiori ai 50 km/h. A velocità inferiori, invece, viene solo proiettato un avviso sulla strumentazione digitale, senza attivare l'immagine della telecamera. Inoltre, viene emesso un segnale acustico e, se presente, viene proiettato un avviso sull'head-up display.