Dakar 2023, cambia il Bop: 11 cavalli di potenza (8kW) in più alle Audi. Al-Attiyah (Toyota): «Un regalo al nostro rivale»

HA'IL - «Se vuole, gli levo i cento chili, ma tolgo anche potenza al motore», aveva dichiarato David Castrera, il direttore della Dakar, di fronte alle perplessità di Carlos Sainz rispetto ai 2.100 kg di peso stabiliti per la Audi Rs Q e-tron E2, l'elettrica ad autonomia estesa con la quale la casa dei Quattro Anelli ha ufficializzato di puntare al podio del rally raid che apre il mondiale di specialità W2rc del 2023.

Alla vigilia della partenza della quinta tappa, un altro anello con partenza e arrivo a Ha'il, e dopo l'analisi della telemetria delle prime tre frazioni, la commissione che si occupa del Balance of Power (Bop), ha stabilito che i prototipi della classe T1 in versione U, quelli ad energie rinnovabili, ossia con le insegne dei Quattro Anelli, potranno sfruttare 8 kW di potenza in più rispetto a quelli autorizzati finora. Non è detto che gli 11 cavalli facciano la differenza, ma Stéphane Pterhenasel è terzo della generale assoluta e lo stesso Sainz è quarto, dopo aver guidato la corsa nei primi due giorni.

Lo spagnolo ha commentato la notizia in maniera molto misurata: «Se ci danno otto kW in più avranno capito che ci manca qualcosa», ha dichiarato. «Ben vengano – ha aggiunto - anche se non sono molti. Vedremo a cosa porteranno in gara». Sainz ha ribadito che rispetto alla maggior potenza avrebbe preferito parametri di peso e di cavalli uguali per tutti. In partenza le Audi hanno un presunto vantaggio perché hanno serbatoi meno capienti, ma con l'avanzamento della prova le rivali diventano decisamente più leggere dopo aver consumato il carburante.

La decisione della direzione corsa non è stata accolta favorevolmente dal vincitore dell'ultima edizione, il principe del Qatar Nasser Al-Attiyah, al comando della Dakar 2023 (la quarta che si corre in Arabia Saudita) con 18.18'' di vantaggio sull'Hilux giapponese della Overdrive guidato da Yazeed Al Rajhi, ma, soprattutto, con 18.52'' sulla Audi di Peterhansel (terzo) e con 32.55'' su quella di Sainz (quarto). «Che sorpresa! Hanno regalato undici cavalli in più al nostro avversario più diretto. Grazie per aver deciso la gara in anticipo», ha commentato attraverso i social.