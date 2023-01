Incidente Dakar 2023, morto spettatore di origine italiana: ​investito da un concorrente dietro una duna

HARADH - La nona tappa della Dakar è costata la vita a uno spettatore in Arabia Saudita. Posto dietro una duna sulla speciale che collega Riyadh a Haradh, uno spettatore, di origine italiana, è stato investito da un concorrente. Curato da un’équipe medica, è deceduto per le ferite riportate durante il trasferimento in elicottero.

Dakar, morto uno spettatore

«Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sul tracciato del rally, ha spiegato l’organizzatore, Aso, in un comunicato stampa riportato da l’Equipe. «Portato via in elicottero dall’assistenza medica, è purtroppo deceduto durante il trasferimento».

La tragedia sfiorata pochi giorni fa

La tragedia era stata sfiorata soltanto alcuni giorni fa alla maratona del deserto, durante la quinta tappa della Dakar 2023 dopo aver risalito una duna nel deserto il pilota francese Stéphane Peterhansel si era improvvisamente trovato davanti tre spettatori comodamente seduti: in quel caso fortunatamente la tragedia è stata soltanto sfiorata.