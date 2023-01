Price (Ktm) a soli 3'' da Hower (Husqvarna) nelle moto. Nella Classic Bedeschi e Bottallo perdono una posizione, ora sono 5^

HARADH – Seconda vittoria di tappa alla Dakar 2023 per Luciano Benavides nella prova riservata alle due ruote. In sella alla Husqvarnal, il più giovane dei due fratelli argentini si è imposto in 3.18:44'' davanti all'australiano Toby Price (Ktm) gli ha reso un minuto e due secondi, precedendo tutti i rivali in corsa per il successo finale. A cominciare dall'americano Skyler Hower (Husqvarna) che ha accusato un ritardo di quasi due minuti. Il toscano Paolo Lucci (Ktm) ha chiuso 19°, ma sempre dietro al transalpino Romain Dumontier (Husqvarna) che già da qualche giorno gli ha soffiato la leadership nel Rally2.

L'esito della nona tappa ha clamorosamente allungato la classifica: alla partenza i primi sei erano racchiusi in meno di 3 minuti (il podio in 13 secondi), ma all'arrivo Price, che ha guadagnato due posizioni, è quasi riuscito a sfilare a Howes la testa della corsa, mantenuta per soli 3 secondi. Il terzo, Kevin Benavides (Ktm), accusa già più di 5 minuti di ritardo. E il quarto, Adrien Van Beveren (Honda) 15:40''. Lucci è risalito di una posizione nella generale provvisoria: adesso è 17°.

Fra i quad, il battistrada, il francese Alexandre Giroud, è stato “prudente”, anche perché il suo margine in classifica è impressionante: oggi ha chiuso quinto. La tappa è stata vinta dal lituano Laisvydas Kancius davanti a Francisco Moreno Flores e a Marcelo Medeiros. Giroud ha quasi un'ora e venti minuti di vantaggio su Moreno Flores e 101 minuti su Copetti.

Con un Iveco Powerstar, Janus Van Kasteren ha vinto la seconda tappa di questa Dakar fra i camion. Sul podio sono saliti anche il connazionale olandese Pascal De Baar con un truck Renault C460 e il ceco Jaroslav Valtr (Tatra). Grazie al successo odierno Van Kasteren ha guadagnato una posizione, strappando la seconda piazza a Martin Van Der Brink (Iveco). In testa, con quasi 27 minuti su Van Kasteren, resta sempre Ales Lopras (Praga V4s). Gli italiani della Mm Technology (Iveco) Claudio Bellina, Bruno Gotti e Giulio Minelli sono risaliti all'undicesimo posto.

Nella Dakar Classic prosegue la gara di vertice dei debuttanti italiani Paolo Bedeschi e Daniele Bottallo. Con il loro Suv Toyota del 1988 oggi si sono classificati ottavi con un ritardo di 9 punti dai vincitori, che sono stati il cileno Urbano Alfonso Gherardo Clerici con l'italiano Nicola Alessio Colombo. Nella generale il 66enne meccanico di Faenza e il 42enne fotografo di Torino hanno perso una posizione, scendendo dalla quarta alla quinta posizione: il podio è a soli 7 punti, la piazza d'onore a 52. Alle loro spalle c'è un altro equipaggio italiano, quello della Tecnosport composto da Riccardo Garosci e Rudy Briani.