Al via la 5^ stagione, tutti a caccia di Vergne e Audi. BMW e Nissan al debutto. Attesissimo Massa

AD-DIRIYAH – Il conto alla rovescia è scattato da tempo e mai finora la Formula E aveva catalizzato così tanta attenzione. La quinta stagione, quella che scatta sabato in Arabia Saudita, è la prima senza cambio macchina. Le monoposto Gen2 hanno un motore più potente, ma soprattutto hanno una batteria dalla capacità quasi raddoppiata, 54 kWh. Da questo campionato gli ePrix dureranno 45 minuti più un giro.

Le scuderie iscritte sono 11 per un totale di 22 piloti. Felix Rosenqvist guiderà ancora una volta per Mahindra perché il nuovo arrivato, direttamente dalla Formula 1, Pascal Wehrlein, potrà gareggiare solo a partire dalla seconda tappa, in calendario in gennaio in Marocco. Felipe Massa è certamente l'ingaggio più altisonante: debutterà con la Venturi ed affiancherà lo svizzero con passaporto italiano Edoardo Mortara. Le novità fra i costruttori sono la Nissan (che subentra alla Renault), la Bmw, che affianca il team Andretti, e la Hwa, che anticipa l'arrivo della Mercedes previsto nella sesta stagione.

Jean Eric Vergne e Audi dovranno difendere i titoli conquistati la scorsa estate a New York. Finora nessun pilota è mai riuscito a confermare l'alloro, mentre la squadra tedesca è riuscita per la prima volta a strappare la vittoria alla Losanga. Il calendario prevede 13 ePrix. Le novità sono non soltanto la prova araba (la Formula E ha siglato un'intesa decennale con il Paese), ma anche quella cinese di Sanya e la nuova localizzazione svizzera: la capitale politica Berna subentra a quella finanziaria Zurigo. Nel programma è stata confermata di Roma (prima tappa europea il 13 aprile) e rientra Montecarlo, che è a cadenza biennale.

Il circuito di Ad-Diriyah misura poco meno di 2,5 chilometri di lunghezza con una ventina di curve. Il tracciato cittadino nei pressi della capitale Riad ospiterà anche un'attesa sessione di test che avrà luogo domenica, il giorno dopo la prima gara del nuovo mondiale elettrico. Attesa anche per la nutrita presenza femminile (9 donne al volante), sollecitata dalle autorità del Paese che dallo scorso giugno hanno abolito la legge che vietava al gentil sesso di guidare. La gara di sabato verrà trasmessa da Italia 1 (diretta dalle 12.40).