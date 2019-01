E-Prix Marrakesh, parte l'inseguimento a BMW: Audi e DS Techeetah in cerca di riscatto

MARRAKECH – La Formula E torna per la terza volta a Marrakech. Sul circuito cittadino “Moulay El Hassan” della città marocchina si corre il secondo ePrix della quinta stagione del campionato a zero emissioni, la prima senza cambio macchina. Felix Rosenqvist è stato protagonista delle prime due gare maghrebine con una pole ed un successo con Mahindra. Il pilota svedese ha però lasciato il circuito elettrico. Il solo vincitore in gara (e una pole) è Sébastien Buemi (Nissan E.Dams). Con il secondo posto come miglior piazzamento nelle prova nord africane, l'elvetico è di quelli che possono far bene.

I fari sono puntati su Felix Da Costa che ha guidato la Bmw Andretti al primo successo nel mondiale a zero emissioni lo scorso dicembre a Ryad. Solo che il portoghese è sempre andato in bianco a Marrakech. L'attenzione si sposta così sui due uomini della Ds Techeetah: il campione uscente Jean-Eric Vergne e André Lotterer (0 punti finora a Marrakech). La loro gara di testa è stata fermata dalle penalizzazioni, ma la sensazione è che la macchina abbia un passo gara superiore. Ma anche la casa dei Quattro Anelli è in cerca di riscatto, il debutto stagionale in Arabia Saudita è stato avaro di soddisfazioni per le due Audi e-tron FE05 di Abt e Di Grassi.

Per lo svizzero con passaporto italiano Edoardo Mortara (Venturi) quello di sabato sarà un ePrix particolare: festeggia i 32 anni. Giusto qualche giorno dopo che Sam Bird (Virgin Racing) ha celebrato il proprio compleanno (sempre 32 primavere). Il secondo ePrix stagionale segna il debutto in gara di Pascal Wehrlein, uno dei molti “reduci” della Formula 1. Mahindra lo può schierare per la prima volta, perché a Ryad aveva gareggiato ancora Rosenqvist.

Il tracciato misura poco meno di 3 chilometri con 14 curve e due tra i più lunghi rettilinei dell'intera Formula E. L'ePrix scatta qualche minuto dopo le 16 e dovrebbe contribuire a far chiarezza sulle condizioni di “forma” dei 22 piloti e delle 11 scuderie. Al termine della prima gara 5 team sono rimasti senza punti e l'Audi, che detiene il titolo a squadre, ne ha conquistati appena 6.