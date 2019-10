Volkswagen e-up!, giù il cappello: scende il prezzo, sale l’autonomia

FRANCOFORTE - Nei giorni dell’apoteosi della ID.3, c’è qualcun altro in casa Volkswagen che ha qualcosa da dire e, nel suo piccolo, ha qualche anno di anzianità in elettrico che le dà il diritto di parlare. È la e-Up! che, per l’occasione, si dota di una batteria più capiente consentendole di raggiungere un’autonomia di 260 km, ben 100 km in più rispetto a prima. Merito del nuovo accumulatore agli ioni di litio che, a parità di spazio, vede la propria capacità migliorare del 72%: da 18,7 a 32,3 kWh che permettono alla piccola di Wolfsburg di allargare il proprio raggio d’azione di 100 km tra una ricarica e l’altra. E questo con un listino che, invece di crescere, diminuisce di 3.350 euro portando il prezzo a 23.350 euro che scendono a circa 20.500 con la campagna promozionale di lancio. Se poi ci si mettono gli incentivi governativi e locali, il listino della piccola tedesca ad emissioni zero viene fatto letteralmente a fette fino a raggiungere, in certi casi, cifre a 3 zeri. Novità dunque sostanziali per il cliente interessato a fare il grande salto, accompagnate all’esterno da due piccoli particolari, non di poco conto: la firma luminosa a C per i fari, comune a tutti gli altri modelli elettrici, e il nuovo logo ristilizzato che d’ora in poi comparirà su tutte le Volkswagen.

La e-Up! mantiene inalterate le altre caratteristiche tecniche come il motore da 61 kW che le permette di raggiungere i 130 km/h (autolimitati) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,9”, prestazioni accompagnate dalla naturale brillantezza del motore elettrico e dalla migliore ripartizione delle masse determinata dalla presenza della batteria. Identico anche il caricatore da 40 kW che permette di fare il pieno in corrente alternata in 4-5 ore, a casa con la wallbox o dalle colonnine pubbliche, mentre con quelle veloci a corrente continua (43 kW e oltre) bastano 60 minuti per mettere dentro l’80% dell’energia stivabile. Tramite l’app maps+more è inoltre possibile controllare il processo di ricarica e avviare a distanza la climatizzazione automatica. Di serie sono anche il sistema multimediale a comando vocale con radio Dab e navigazione con segnalazione dei punti di ricarica, il cruise control, i sensori e la telecamera posteriore di parcheggio, la frenata autonoma per la città e il sistema di mantenimento della corsia. La e-Up! non offre compromessi neppure sulla proverbiale disponibilità di spazio al proprio interno: il bagagliaio è lo stesso delle versioni a combustione interna e va da 261 a 941 litri. La prevendita inizia in autunno e l’arrivo nei concessionari è previsto per i primi giorni del 2020.