Maserati, la GranTurismo adesso è ad emissioni zero. L'elegante coupè è il primo modello a batterie del Tridente

A voler parafrasare il calendario cinese si potrebbe dire che per la Maserati questo 2022 è l’anno della Folgore. Il nome caro ai parà italiani è stato infatti adottato a Modena allo scopo di identificare i modelli che svelano come anche in casa del Tridente sia scoccata l’ora dell’elettrificazione. È un appellativo che abbiamo sentito per la prima volta in occasione dell’anticipazione statica del Suv Grecale, ma che ha avuto la sua prima applicazione concreta andando ad arricchire la gamma della nuova GranTurismo, il cui debutto era stato celebrato a metà agosto in California, in occasione della prestigiosa ed esclusiva Monterey Car Week.

La prima Maserati a emissioni zero – che sarà seguita dall’analoga versione della Grecale – si presenta con un’architettura di ultima generazione grazie alla tecnologia a 800 Volt che rappresenta lo stato dell’arte in termini sia di prestazioni, sia di tempi di ricarica. Spinta da tre motori – uno anteriore e due posteriori – progettati secondo le specifiche richieste del costruttore modenese, dispone di ben 1.200 cv complessivi, 760 dei quali vengono inviati con continuità alle ruote grazie alla batteria da 92,5 kWh (che in 5 minuti di ricarica rapida recupera 100 km di percorrenza), mentre la sofisticata tecnologia “Torque vectoring” consente ai due motori posteriori di indirizzare la coppia alle ruote in maniera totalmente indipendente e coerente con la situazione di guida.



I 320 km orari di velocità massima e il tempo di 2,7 secondi nell’accelerazione 0-100 parlano di prestazioni nettamente superiori a quelle della Monza e della Trofeo, le “gemelle” termiche spinte dal pur straordinario V6 biturbo 3.0 della famiglia Nettuno (con 490 e 550 cv rispettivamente) che completano un autentico tris d’assi, anche questo condiviso con la gamma Grecale. A proposito della propulsione termica a cui la Maserati resta fedele – pur prevedendo entro il 2025 una versione elettrica per ogni modello in gamma – risulta impossibile trascurare il recente debutto dell’ennesimo gioiello: la MC20 Cielo, sorella scoperta dell’omonima coupé da 630 cv il cui tetto si apre in 12 secondi, come 12 sono i mesi previsti dall’attuale lista d’attesa per consegne all’inizio del 2023 e listino che parte da 268.000 euro, optional esclusi.

Mentre i 100 esemplari dell’edizione di lancio PrimaSerie, che di euro ne costava 100.000 in più, è andata letteralmente a ruba, praticamente a scatola chiusa. Nel futuro del brand, che sarà comunque (e dal 2030 esclusivamente) elettrico, si inquadra anche la decisione di tornare alle gare nella prossima stagione – la nona – del Campionato mondiale di Formula E con la nuova Gen3 che si presenta come la monoposto della categoria più veloce, potente e leggera di sempre.