24h Le Mans, hypercar Peugeot 9X8 in...pezzi: 1.775 mattoncini per il bolide ibrido di Lego in scala 1:10

LE MANS – Cinque metri una, 50 cinquanta centimetri l'altra. L'hypercar 9X8 con la quale Peugeot è tornata nel World Endurance Championship (Wec) e alla 24h di Le Mans è un sogno alla portata di quasi tutti. Non quella da non meno di 2,5 milioni di euro (a tanto ammonta il costo stimato di uno dei bolidi ibridi da competizione), ma quella di Lego da 199. Che è anche meno ingombrante da spostare visto che per la logistica della corsa del centenario sono confluiti sul circuito oltre 900 camion destinati al trasporto di vetture, attrezzature, componenti, pneumatici, hospitality e via elencando.

Motore a parte, non è tuttavia detto che montare la macchina di mattoncini sia più semplice che assemblare quella da competizione, i cui pezzi sono studiati in modo tale da rendere il più agevole possibile intervenire ai box. La hypercar di Lego con le insegne del Leone è alta poco più di 13 centimetri ed è larga 22. La scatola contiene 1.775 elementi che consentono di riprodurre fedelmente il bolide ibrido con trasmissione a 7 rapporti a 4 ruote motrici in scala 1:10.

«I nostri due marchi si sono uniti per creare un prodotto che celebra una nuova era delle corse e di ingegneria ibrida – ha commentato Kasper René Hansen, designer della popolare società danese - Ricreare le forme e i dettagli di un'auto così affascinante utilizzando gli elementi Lego Technic non è stato facile, ma è stato un onore lavorare in modo così creativo con il team di Peugeot TotalEnergies a questo progetto».

Il modellino era stato presentato in aprile in Portogallo, quando la stagione del Wec 2023 aveva debuttato in Europa: le vendite erano cominciate con l'inizio di maggio, prima ancora dell'esordio della vettura alla 24h di Le Mans. In realtà, la collaborazione tra la scuderia e Lego era cominciata nel gennaio del 2022: «Abbiamo impiegato un anno per sviluppare completamente il progetto con i team tecnici e di design – ha confermato Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport - Per entrambi i marchi era molto importante creare un modello che fosse il più realistico possibile».