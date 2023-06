24h Le Mans, primi giri in pista per la Peugeot 9X8. Nell'edizione del Centenario il Leone celebra il trentennale della tripletta del 1993

LE MANS – Il Leone torna a ruggire a Le Mans. Tra venerdì, in occasione delle tradizionali verifiche tecniche e domenica, quando le vetture sono scese ufficialmente in pista, la Peugeot ha ripreso confidenza con il circuito de La Sarthe, dove il 10 e 11 giugno si corre la 24h del Centenario, che costituisce anche la quarta tappa del World Endurance Championship. La prima 24h di Le Mans si era disputata nel 1923. Il costruttore francese prova a ripetere i fasti di un tempo con l'ultimo successo che risale al 2009.

Quattordici anni fa Peugeot si era imposta con al 908 Hdi Fap (266,664 km percorsi) al cui volante si erano alternati l'austraiano David Brabham, lo spagnolo Marc Genè e l'austriaco Alexander Wurz. Il miglior ricordo del Leone risale però a 30 anni fa, quando le proprie vetture, le 905 Evo 1B, avevano monopolizzato l'intero podio sul quale erano saliti anche gli italiani Teo Fabi (secondo) e Mauro Baldi (terzo).

Nel 2023 il costruttore francese si presenta al via con due Hypercar, omaggiate dagli appassionati a Le Mans nella loro loro nuova livrea: un "inchino" al centenario della corsa e al trentennale del trionfo. «Stiamo prendendo confidenza con la pista anche se, storicamente, abbiamo già corso qui in passato», ha dichiarato Jean Marc Finot, vice presidente senior della divisione Stellantis Motorsport. «Abbiamo potuto testare il limite delle vetture con alcuni assetti e abbiamo trascorso la giornata facendo girare le vetture per vedere il loro comportamento in base al numero di stint, verificando l’usura degli pneumatici», ha aggiunto.

Dell'“internazionale dell'endurance” di Peugeot fanno parte piloti di 5 nazioni, distribuiti sulle vetture #93 (che in occasione dei test ha accusato un problema elettrico) e #94. Ci sono i due di Formula E, il francese Jean Eric Vergne (Ds Penske) e l'elvetico Nico Müller (Abt Cupra), che esordiranno mercoledì sul circuito de La Sarthe perché erano impegnati a Jakarta nel mondiale elettrico, il danese Mikkel Jensen, il britannico ex della Formula 1 Paul di Resta, l'altro transalpino specialista delle lunghe distanze Loic Duval e lo statunitense Gustavo Menezes.

Il miglior tempo con la Peugeot 9X8 #93 lo ha fatto registrare Jensen in 3:30.427, che in gara condividerà l'abitacolo con di Resta e Vergne: «È fantastico tornare a Le Mans, un appuntamento che aspettavo da tre anni. Sono la pista e l’atmosfera più belle del mondo delle corse», ha commentato il danese. Il crono più basso della #94 è stato contabilizzato da Menezes (3:31.093), che si alternerà al volante con Duval e Müller: «Abbiamo ancora molto lavoro da fare e aspetti da capire, ma siamo andando nella giusta direzione», ha osservato l'americano. Mercoledì sono in programma sia le prime libere sia, a partire della 19, la sessione inaugurale delle qualifiche.