Volkswagen ID. Space Vizzion, il concept che anticipa la station wagon elettrica per il 2021

LOS ANGELES - Volkswagen avrà nel 2021 una station wagon di classe media completamente elettrica e deriverà dalla ID. Space Vizzion, il concept presentato al Salone di Los Angeles, il settimo della famiglia ID dopo la ID., la ID. Crozz, la ID. Buzz, la ID. Buggy, la ID. Roomz e soprattutto la ID. Vizzion, la berlina presentata al Salone di Ginevra del 2018 rispetto alla quale la Space Vizzion si presenta come la versione famigliare anche nel nome.

La ID. Space Vizzion è lunga 4,96 metri, alta 1,53 e larga 1,9 e, come tutte le sue sorelle, è basato sulla piattaforma modulare MEB. Le forme filanti e le prese d’aria ridotte consentono di avere un coefficiente aerodinamico di 0,24, da primato per questo tipo di vetture. I cerchi sono da 22 pollici e a rombi è la firma luminosa dei gruppi ottici: quelli anteriori a matrice di led si estendono anche ai paraurti, quello posteriore unico abbraccia tutto il portellone e fa anche da appoggio per il nuovo logo Volkswagen il cui disegno ha debuttato al Salone di Ginevra proprio sulla ID.3, il primo modello di serie della famiglia elettrica.

Gli interni hanno un design minimale e sono realizzati con materiali che contengono il 20% derivato dagli scarti della mela secondo un procedimento che permetterà di sostituire una parte della base chimica di sintesi del poliuretano. La plancia ha un disegno pulito e rettilineo, con un grande schermo al centro da 15,5 pollici. Il volante ha una fascia capacitiva per i comandi e, novità per una Volkswagen, la levetta di destra è dedicata al cambio mentre quella di sinistra al tergicristalli. La strumentazione è ridotta mentre la maggior parte è concentrata sull’head-up display a realtà aumentata con l’integrazione di segnali luminosi che vengono dalla base dei montanti e dialogano con il guidatore in modo immediato per quanto riguarda, ad esempio, la carica della batteria o i sistemi di sicurezza.

L’abitacolo è organizzato per 4 persone, ma è configurabile anche per 5 mentre il bagagliaio ha una capacità di 586 litri e ospita anche due monopattini elettrici, con relativi caschi e sedi per la ricarica a bordo, così da permettere di raggiungere in autonomia qualsiasi destinazione all’interno dei centri cittadini. Il sistema di propulsione è composto da una batteria da 82 kWh di capacità lorda (netta effettiva di 77 kW) posizionata sotto il pavimento e che permette di avere una ripartizione delle masse perfettamente pari tra i due assali. Ci sono uno o due motori elettrici: nel primo caso è posteriore e ha 205 kW, nel secondo ci sono 250 kW con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La velocità massima è limitata a 175 km/h. La ricarica a 150 kW permette di rifornirsi all’80% in 30 minuti e l’autonomia è di 590 km (WLTP).