Mercedes, lusso e prestazioni con EQS Maybach e AMG 53. A Monaco riflettori puntati sulla flagship della Stella

MONACO - Dopo il lancio a Zurigo della nuova EQS, l’elettrica Mercedes che segna l’ingresso della Stella in una nuova era di mobilità, il marchio di Stoccarda ha scelto la vetrina dello IAA di Monaco per svelare la versione più lussuosa della sua flagship a zero emissioni: il concept Mercedes Maybach EQS, primo modello di serie Maybach completamente elettrico. Questo concept suv si basa sull’architettura modulare delle vetture elettriche del segmento di lusso e superiore MercedesBenz, proiettando l’esclusività di Maybach in un futuro a zero emissioni locali. Pezzo unico, prossimo alla produzione in serie, il concept mostra le tipiche caratteristiche distintive di Maybach, come la verniciatura bicolore, ma grazie all’innovativa tecnologia di propulsione compie anche un passo avanti verso un’immagine più moderna del marchio. Negli interni, grazie ai sedili Executive e al pacchetto chauffeur, il vano posteriore si trasforma in un confortevole spazio di lavoro o di relax.

A questo, si aggiungono dettagli esclusivi come i nuovi pannelli delle porte, con braccioli che si presentano come pregiati ripiani. Oppure elementi decorativi in bianco, Pianoforte e materiali in blu mare intenso che ricreano a bordo l’atmosfera di benessere di uno yacht di lusso. La propulsione elettrica più moderna si abbina ad un infotainment avveniristico con MBUX Hyperscreen conciliandosi alla perfezione con la cura artigianale tipica di Maybach ed equipaggiamenti raffinati. Accanto a questo modello, il marchio di Stoccarda ha alzato il velo su un’altra versione performante della EQS: si tratta della EQS 53 4MATIC+. Con questa vettura, Mercedes-AMG entra nel futuro della Driving Performance completamente elettrica. Il primo modello di serie AMG con trazione elettrica a batteria si basa sull’architettura Mercedes-EQ per le vetture della categoria superiore e luxury, integrandosi direttamente nella strategia elettrica complessiva del Gruppo. Questa berlina luxury, che vanta fino a 560 kW di potenza, è stata innovata e rinnovata ad Affalterbach in tutti i punti strategici ai fini delle prestazioni. E convince per tutte quelle funzioni che offrono a chi la guida un’esperienza diretta del brand: dalla tecnologia agli esterni, dal design degli interni al sound coinvolgente. Il cuore di nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ è la potente trazione con due motori.

La catena cinematica elettrica comprende un motore sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore e permette alla trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG, completamente variabile, di trasmettere sempre la forza motrice all’asfalto in modo ottimale, in qualsiasi condizione di marcia. La versione base raggiunge una potenza complessiva di 484 kW (658 CV), la coppia massima dei motori elettrici è di 950 Nm. Con il pacchetto Dynamic Plus AMG, disponibile a richiesta, la potenza massima in modalità Race Start con funzione booster sale fino a 560 kW (761 CV). La coppia massima dei motori elettrici qui aumenta fino a 1.020 Nm. Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ accelera così da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi con un livello di carica almeno dell’80%. Con il pacchetto a richiesta la velocità massima è limitata a 250 km/h. Con equipaggiamento di serie, invece, AMG EQS accelera da 0 a 100 km/h (livello di carica almeno dell’80%) in 3,8 secondi.

Qui la velocità massima è limitata a 220 km/h. Il sound era e rimane una componente importante dell’esperienza di guida tipicamente AMG. E tale resterà anche in futuro. EQS 53 4MATIC+ introduce nel mondo della guida elettrica un nuovo sound potente ed esuberante. È il suo stesso Sound System, con l’ausilio di speciali altoparlanti, shaker e sound generator, a produrre un’esperienza sonora particolare nelle due varianti «Authentic» o «Performance». Questa esclusiva sound experience viene trasmessa all’esterno e all’interno cambiando di tonalità e intensità in base allo stato di guida, al programma di marcia o alle preferenze del conducente.