Fiat, operazione leadership: tornano le indimenticabili 600 e Topolino

Topolino e 600, due nomi iconici che fanno battere il cuore a chi ha vissuto (o studiato) il fenomeno della motorizzazione di massa nell’Italia del dopoguerra. Topolino venne battezzata a furor di popolo l’utilitaria Fiat prodotta dal 1936 al 1955, che ufficialmente si chiamava 500, declinata in tre serie. Fu la prima vera utilitaria per chi, dalla Vespa o dalla Lambretta, si concedeva l’upgrade verso un’automobile. La 600 ne raccolse il testimone fino al 1969, proiettando in chiave moderna la formula dell’utilitaria del popolo. Con la sorellina minore 500, mise in macchina gli italiani che avevano scoperto il piacere di muoversi in libertà.

La 500 è già rinata (nel 2007) registrando un successo clamoroso in tutto il mondo: è stata ed è ancora, compresa la versione full-electric, l’icona tecnologica della Fiat a livello globale. Ora tocca alle due sorelle: sono pronte a tornare anche loro e saranno in concessionaria entro l’anno. In un evento congiunto a Torino, scopriremo il 4 luglio – data storica per il marchio 500 – la Topolino e la 600 dell’era moderna. Diverse come concezione, unite nella forza di seduzione che entrambe emanano. Qualche dettaglio è già stato svelato. Fiat ha proposto la prima immagine della nuova Topolino, che non è un’automobile tradizionale ma una «soluzione di mobilità urbana sostenibile». È infatti un quadriciclo elettrico ideale per la città e sbarazzina nel look, guidabile anche a 16 anni. Gemella della Citroën Ami, avrà presumibilmente la stessa motorizzazione: propulsore elettrico da 6 kW (8 cv) abbinato ad una batteria al litio da 5,5 kWh sistemata sotto al pavimento. L’autonomia è di circa 75 km con velocità massima di 45 km/h e un peso totale di 471 kg.

La nuova Topolino incarna idealmente il concetto di dolce vita e lo spirito italiano di Fiat. Il quadriciclo è pensato per i giovani, le famiglie e gli amanti della città grazie al suo design adatto a tutte le generazioni. Topolino si presenta con un look simpatico che richiama nello stile la celebre antenata. Inoltre l’assenza di portiere laterali (sostituite da una corda) evocano vetturette tipiche da vacanza, come la mitica “Spiaggina” che portava a spasso gli Agnelli in vacanza. L’imminente lancio segna un ulteriore passo nella spinta di Fiat verso l’elettrificazione ed è in linea con la visione «It’s only green when it’s green for all».



Parzialmente svelata anche la 600, che è salita virtualmente in passerella in Piazza San Pietro in occasione dell’Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana “Not Alone” organizzato dalla Fondazione Vaticana “Fratelli Tutti”. In un filmato la nuova 600e (cioè la versione full-electric) attraversa diverse città del mondo e apre simbolicamente le porte per accogliere popoli diversi. La nuova 600 è una crossover di segmento B e verrà prodotta a Tychy, in Polonia, sulla piattaforma modulare Cmp di Fca. La stessa linea della nuova Jeep Avenger, il che lascia presumere che, come nel caso della baby-Jeep, oltre alla versione full-electric la 600 avrà una variante a motore termico (magari anche ibrido).