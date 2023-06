Kia, sette posti di lusso. Il Suv premium della casa coreana ha guida autonoma di Livello 3

La famiglia più evoluta del mondo Kia (cioé la gamma delle “native elettriche”) si basa sulla innovativa piattaforma E-Gmp, la Electric Global Modular Platform appositamente progettata per i BEV. La sua versatilità consente di produrre modelli green di taglia diversa esaltandone la spaziosità dell’abitacolo. L’onore del debutto è toccato alla EV6 eletta Car of the Year 2022, ora arriva la sorella maggiore EV9, un Suv di grandi dimensioni e sofisticate tecnologie. Non a caso è la prima Kia a offrire il meglio dei sistemi di assistenza fino al livello 3 di autonomous drive, capace dunque di compiere in autonomia anche manovre delicate come il sorpasso.

«Stabilisce nuovi standard per il segmento - spiega il presidente di Kia Europe Jason Jeong – e introduce concetti avanzati da auto del futuro nel mondo odierno, incoraggiando il passaggio alla mobilità elettrica e svolgendo un ruolo fondamentale nella trasformazione del nostro brand». Cinque metri di lunghezza (per 1,98 di larghezza e 1,75 di altezza) e interni a 6 o 7 posti con poltrone da business lounge su tre file: a vettura ferma si possono ruotare i sedili della seconda fila ottenendo un salotto aggregante. Sarà in concessionaria da ottobre con un listino indicativo sotto gli 80mila euro.

La EV9 punta molto sullo stile. Il look figlio della filosofia “Opposites United” con soluzioni sofisticate come le maniglie delle porte a filo o (in opzione) gli specchietti laterali digitali che proiettano sui display interni le immagini. La forma squadrata ha linee tese e l’aerodinamica (Cx 0,28) è migliorata anche da elementi strutturali come le alette d’aria attive. Nel frontale spicca l’ultima generazione del Digital Tiger Face, i fari verticali sono a Led caratterizzati da una sottile proiezione a lente o, per la esclusiva variante GT-Line, da una piccola proiezione a cubo. Gli interni evidenziano un layout elegante e minimalista dominato dalla plancia hi-tech “sospesa” che ospita il Triple-Panorama-Display con un cluster da 12,3 pollici davanti al conducente per le informazioni di viaggio, uno schermo da 12,3 pollici per l’infotainment e uno da 5,1” per la climatizzazione. L’Head-Up Display è a realtà aumentata. Tra i tocchi di raffinatezza hi-tech luci d’atmosfera che variano colore e intensità in base alla velocità, riconoscimento vocale basato sul linguaggio naturale, Remote Parking Assist 2.0 per gestire la manovra di parcheggio dall’esterno.

Le prestazioni sono di assoluto rilievo grazie alle batterie a ioni di litio da 99,8 kWh, con possibilità di optare per la trazione posteriore (Rwd) o integrale (Awd), quest’ultima con due motori elettrici. La potenza è rispettivamente di 150 kW-203 cv con 350 Nm di coppia e 283 kW-384 cv con 600 Nm (fino a 700 attivando la funzione Boost). L’autonomia varia da 497 a 541 km, la velocità massima è di 185 km l’ora per la EV9 a trazione posteriore, 200 per l’integrale con accelerazione da 0 a 100 in 9,4 e 6 secondi.

La ricarica (ultrarapida a 800 volt) può aggiungere 239 km di autonomia in soli 15 minuti. Grazie all’impianto bidirezionale si possono alimentare apparecchi elettronici esterni. Ma c’è un altro modello, più accessibile, che interpreta al meglio la filosofia green di Kia: è la seconda generazione della Niro. Pluripremiata (anche dal Women World Car of The Year che riflette le tendenze al femminile), è cresciuta di dimensioni e soprattutto ha moltiplicato l’offerta di motorizzazioni, proponendo in listino due versioni ibride oltre a quella full-electric in gradi di rispondere a tutte le esigenze. Niro Hev (ibrida tradizionale) e Phev (plug-in ricaricabile alla spina) abbinano il motore a benzina Smartstream 1.6 GDI all’elettrico da 32 kW. La potenza combinata è rispettivamente di 141 cv (con autonomia in elettrico di circa 28 km) e 183 cv (grazie al motore elettrico più potente, autonomia fino a 65 km). La versione a emissioni zero Niro EV ha autonomia di 460 km garantita dalla batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh (43 minuti per ricaricarsi all’80%). Niro Hev si articola in tre allestimenti (Business, Style ed Evolution) con prezzi da 30.500 euro. La full-electric, in allestimento Business ed Evolution), ha un listino da 42.700 euro.