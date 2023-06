Dopo la grande c’è la piccola, la transizione di Volvo corre con la nuova EX30

Diventare elettrica al 100% entro il 2030 e carbon neutral nel 2040 passando per un -40% di impronta di CO2 entro il 2025. Volvo ha le idee chiare e, dopo la grande EX90, presenta la piccola EX30, un suv lungo 4,23 metri che promette un’autonomia fino a 480 km e un prezzo che parte da 35.900 euro, paragonabile a quello di auto di pari categoria con motore a combustione interna. Ma per Volvo la sostenibilità non si misura solo dall’assenza del tubo di scarico. La EX30 infatti è prodotta in Cina, a Zhangjiakou, in uno stabilimento che utilizza energia rinnovabile al 100% ed è costruita in alluminio riciclato al 25%, acciaio e plastica al 17% e con rivestimenti che sfruttano materiali di recupero, come il denim dei jeans.

Secondo Volvo, la EX30 nei primi 200.000 km produce emissioni totali per meno di 30 tonnellate di CO2 e questo ne fa l’automobile che ha il minor impatto sull’ambiente che sia mai stata costruita. La piccola di Göteborg è basata sulla piattaforma SEA di Geely, si riconosce dai fari a martello di Thor, è efficiente con l’aria (cx di 0,28) e ha il minimalismo di una vera scandinava, anche all’interno del suo abitacolo.

Sormontato da un tetto fisso in vetro, di notte è illuminato con cinque temi cromatici e concentra tutto al centro, compresi il cassetto portaoggetti, i comandi per gli alzacristalli elettrici e anche lo schermo verticale da 12,3” che raccoglie strumentazione e sistema infotelematico, basato su software Android e dotato di un potente processore Nvidia. Il bagagliaio accoglie da 318 a 904 litri abbattendo lo schienale 60/40. Tutta l’elettronica di bordo può essere aggiornata over-the-air, compresi i sistemi di sicurezza che, oltre a permettere la guida autonoma di livello 2, tengono sott’occhio la stanchezza del guidatore e impediscono di aprire le portiere se di lato stanno arrivando mezzi, pedoni o ciclisti. Saranno aggiornabili anche i sistemi di gestione dell’energia e del sistema di propulsione, tutti in grado di offrire prestazioni sorprendenti.

La EX30 a motore posteriore ha 200 kW e una batteria da 51 kWh con chimica LFP (Litio-Ferro-Fosfato) per ridurre costi e impatto ambientale. Si può ricaricare a 11 kW o a 134 kW in corrente continua, l’autonomia è di 344 km e lo 0-100 km/h avviene in 5,7 secondi. C’è anche una batteria NMC (Nickel-Manganese-Cobalto) da 69 kWh ricaricabile fino a 153 kW che porta l’autonomia a 480 km. Al vertice c’è poi la versione a doppio motore da ben 315 kW che chiude lo 0-100 km/h in 3,6 secondi facendo della EX30 la Volvo più scattante apparsa sulla Terra. La Volvo EX30 arriverà nei concessionari entro la fine del 2023 con prezzi da 35.900 a 50.900 euro passando per i 41.400 della versione a lunga autonomia. Più avanti ci sarà anche la variante Cross Country con assetto rialzato e look offroad.