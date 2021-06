Citroen, attacco su tutto il fronte. Vince il pianeta elettrificato: Double Chevron seduce i ragazzi e anche gli addetti ai lavori

Un costruttore dall’anima antica, anzi dalle tante anime, che vuole tornare a coltivarle tutte e farlo guardando al futuro seguendo le lezioni del passato e consolidando la propria missione all’interno del gruppo Stellantis. È proprio in un momento come questo che Citroën si prepara a mettere di nuovo in gamma un’ammiraglia: si chiama C5 X e il nome si riallaccia ad un modello prodotto in due generazioni tra il 2000 e il 2017 e alla tradizione di altre illustre antenate come la Xantia, la BX e la GSA passate alla storia per la loro originalità e i leggendari livelli di comfort offerti.

La C5 X è però tutt’altro che una riedizione e la lettera X lo dice chiaramente. Trattasi infatti di una shooting brake lunga 4,8 metri con assetto rialzato, ma senza esagerare visto che l’altezza è di 1,48 metri e le grandi ruote da 720 mm di diametro girano all’interno di grandi passaruota dotati di discreti passaruota. Dunque né crossover, né station wagon né tantomeno berlina, ma con chiari accenti di coupé come il lunotto fortemente inclinato e lo spoiler in coda. La ricetta stilistica è simile alla C4 presentata qualche mese fa, ma in un segmento ancora più difficile dove i marchi premium vincono a mani basse e l’unico modo per vivere è distinguersi essendo autentici. E la C5 X ha tutto per essere una vera Citroën, a cominciare dalla plancia moderna arricchita dall’head-up display di grandi dimensioni e dal sistema infotelematico con schermo da ben 12”. I sedili sono dotati di doppia imbottitura e le sospensioni a controllo elettronico leggono il suolo per adattare l’assorbimento al fondo stradale. In più, l’abitacolo è ampio, il bagaglio ha una capacità che va da 545 a 1.640 litri e la dotazione comprende i sistemi di assistenza di livello 2 tra cui il sensore per gli angoli ciechi che vede fino a 70 metri. Tra i propulsori disponibili, ci sarà anche il sistema ibrido plug-in con motore 1.6 e l’elettrico inserito all’interno del cambio per una potenza totale di 225 cv e la possibilità di viaggiare ad emissioni zero per 50 km fino a 135 km/h. Insomma, lo stesso sistema della C5 Aircross insieme, prevedibilmente, alla piattaforma EMP2 e alle unità a benzina e a gasolio perché la filosofia è la medesima: accompagnare il cliente durante la transizione con la possibilità di poter scegliere.

La nuova C4 invece, accanto ai motori tradizionali, offre la versione elettrica, possibilità concessa dalla piattaforma CMP, la stessa delle Peugeot 208 e 2008 e della Opel Corsa e Mokka. Di conseguenza, accanto ai 3 cilindri 1.2 a benzina e al diesel 1.5, sono gli stessi il motore da 100 kW e la batteria da 50 KWh che si ricarica fino a 100 kW, utilizzati anche da mezzi commerciali come il Berlingo e il Jumpy. Per quest’ultimo ci sono anche la versione passeggeri SpaceTourer e la batteria da 75 kWh per avere un’autonomia aumentata da 230 a 330 km. Citroën ha pronta per il Jumpy anche la versione ad idrogeno dotata, oltre che di una fuel cell da 45 kW, anche di una batteria da 10,5 kWh di capacità che fornisce potenza supplementare e funge da riserva quando i 3 serbatoi da 260 litri a 700 bar si svuotano. Ma è qui che arriva il vantaggio: bastano 3 minuti e si ristabilisce l’autonomia di oltre 400 km. La Citroën vuole dunque intercettare la domanda crescente di veicoli commerciali elettrificati.

Se poi l’utilizzatore è un ragazzo di 14 anni, la soluzione si chiama Ami, una elettrica a 2 posti lunga 2 metri e 41 dedicata ai nuovi servizi di mobilità. Il design è simmetrico, così come l’apertura delle portiere, e la batteria da 5,5 kWh si ricarica in 3 ore per un’autonomia di 75 km. L’ideale per l’ultimo miglio di persone e merci nella versione Cargo. Agli antipodi, è il nuovo ë-Jumper, versione elettrica del gemello del Fiat Ducato, con volume di carico fino a 19 metricubi e disponibile con batteria da 37 kWh (200 km) o da 70 kWh (340 km). Un’altra anima ancora di Citroën, un altro modo di portare il Double Chevron nel futuro.