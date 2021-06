La solita Honda, arriva la nuova HR-V: tecnica e originalità per essere ecologici

L’introduzione del nuovissimo HR-V nella gamma elettrificata di Honda testimonia l’impegno della Casa nel realizzare la sua “Visione Elettrica”, e rappresenta un passo molto importante nel percorso che prevede l’elettrificazione di tutti i principali modelli del marchio entro il 2022. Nello specifico, l’HR-V è un Suv Full-Hybrid e:HEV, spinto dall’avanzato propulsore ibrido a due motori, capace di offrire il giusto mix di prestazioni ed efficienza.

Fuori presenta un design compatto e accattivante, con linee coupé e una lunghezza di circa 4,30 metri. Monta cerchi da 18’’, è più basso di 2 cm e più alto da terra di 1 cm. Utilizza la piattaforma della versione precedente opportunamente modificata. Dentro offre una grande fruibilità, ponendosi a metà tra un Suv premium e un veicolo dove spazio e comfort sono elementi imprescindibili. Ma è anche tecnologico, con un sistema di infotainment compatibile con Android Auto ed Apple Caryplay, e con tutti i più recenti dispositivi di assistenza alla guida: dalla frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti di notte, fino al sensore dell’angolo cieco che vede oggetti lontani 25 metri. Ma veniamo al cuore pulsante, un Full-Hybrid utilizzato anche dalla Jazz (con due motori elettrici), per l’occasione potenziato a 131 cv e 253 Nm, e caratterizzato da tre modalità di guida. Come di consueto per i Full-Hybrid, si avvia in elettrico, viene supportato dal 1.5 benzina quando si richiede maggiore potenza e non ha bisogno di ricarica esterna.

La HR-V arriverà nelle concessionarie entro la fine dell’anno, per affiancarsi ad una gamma elettrificata già folta. Che può contare al momento sulle soluzioni ibride offerte dalla CR-V – Full-Hybrid con 2.0 benzina da 145 cv e motore elettrico da 184 cv, per un’autonomia complessiva a zero emissioni di 2 km circa – e (appunto) dalle Jazz e Jazz Crosstar. Senza tralasciare quella che invece è la prima vettura completamente elettrica del marchio giapponese, la Honda E: un’auto per quattro persone lunga 3,89 metri, con uno stile futuristico dentro e fuori, disponibile in due step di potenza (136 e 154 CV), con un’ autonomia di circa 222 km e un prezzo di partenza di 35.500 euro.