A3 allstreet, arriva l'intrigante crossover compatto Audi con motori diesel e mild-Hybrid

C'è un progetto solido alla base del successo: Audi A3 è stata venduta – nei suoi 28 anni di storia spalmata su 4 generazioni – in 5,7 milioni di unità, di cui 375mila in Italia. La sua formula compatta (4,35 metri di lunghezza per 1,81 di larghezza, stesse dimensioni della Sportback) e la versatilità ne hanno fatto un jolly preziioso per la Casa tedesca. La storia continua e si aggiorna: proprio in questi giorni sbarca nelle concessionarie l'evoluzione della serie lanciata nel 2020, rimodernata nello stile e con tecnologie al top, soprattutto arricchita da un'importante novità battezzata allstreet. La versione crossover della A3 si affianca alla Sportback e alla Sedan (nicchia ridotta per il nostro mercato). La A3 allstreet ha un look molto sportivo e muscolare che strizza l'occhio ai Suv, una caratterizzazione specifica, l'assetto rialzato di 30 mm, sospensioni a taratura sportiva e posizione di guida rialzata. La vocazione da crossover è sottolineata dalle barre al tetto di serie, dal portellone elettrico, dal gancio traino amovibile e dai vari portaoggetti nell'abitacolo e nel vano bagagli che spazia da 380 a 1.200 litri. Il frontale è dominato dal single frame ottagonale nero opaco, spiccano le scanalature in corrispondenza dello spoiler e dell’estrattore, le minigonne, gli archi passaruota e le finiture a contrasto. Grinta e dinamicità sono i must conclamati che rappresentano un biglietto da visita invitante.

"A3 allstreet è il concetto moderno di crossover urbano secondo Audi – dicono i manager dei quattro anelli – prodotto a Ingolstadt e basato sulla piattaforma MQB del gruppo Volkswagen. Sfoggia sistemi di assistenza e tecnologie da piccola ammiraglia, ad esempio i proiettori a Led Matrix. Colleziona primati nel suo segmento". Dopo aver "inventato" nel 1996 il concetto di compatta premium, la A3 è stata anche la prima compatta Audi a trazione integrale, la prima berlina del marchio con quattro diverse alimentazioni (TDI, TFSI, ibrida plug-in e a metano), la prima compatta Audi con virtual cockpit e rivestimenti interni in materiale sintetico derivato da bottiglie in PET riciclate. Lo scorso anno in Italia ha anche conquistato la leadership assoluta del segmento C berline e ha dominato il mercato flotte dei quattro anelli: il 55% dell’immatricolato della A3 è andato al canale aziende e rental.

La gamma A3 allstreet (Business, Business Advanced o Identity Contrast) parte ora da 39.500 euro; la Sportback da 30.400. Per la nuova crossover compatta Audi propone le formule Value e Value noleggio con rate da 329 euro e prezzo di riacquisto garantito o un canone mensile di noleggio da 509 euro.

Al lancio la allstreet offre motori 4 cilindri 2.0 diesel TDI da 150 cv (360 Nm, 218 km/h) e 1.5 benzina mild-Hybrid 48V da 150 cv (250 Nm, 221 km/h). Di quest'ultimo si apprezza in particolare la fluidità e l'incremento di potenza offerto da un boost di 50 Nm di coppia grazie al sistema micro-ibrido. Per la Sportback ci sono anche il diesel 2 litri da 116 cv o il benzina 1.5 da 116 cv. Per chi vuole la trazione integrale, ecco la variante 2.0 TFSI quattro da 333 cv. La trasmissione automatica è a doppia frizione S tronic 7 rapporti, in alternativa al cambio manuale a 6 marce. Il test drive nel Milanese ha confermato la straordinaria reattività dell'automatico Audi che, abbinato alla tecnologia "cylinder on demand" per disattivare automaticamente due cilindri quando il loro impiego non è necessario, porta a un risparmio di carburante sino a 0,4 litri per 100 km. E parliamo di motori già evoluti, che rispetto alle precedenti generazioni consumano il 20% in meno.

Tra le tecnologie disponibili, i proiettori a Led e a Led Audi Matrix consentono di scegliere sino a diverse 4 firme luminose. Il pacchetto luci dell'abitacolo integra un nuovo elemento di design lungo i pannelli porta anteriori con segmenti retroilluminati personalizzabili che spaziano tra 30 colorazioni. Il lighting specifico, cioé le inedite forme di sorgenti luminose, sono una delle chiavi stilistiche della nuova gamma, non a caso il primo test drive contemplava una tappa "didattica" presso la sede Artemide, azienda partner di Audi e leader dei sistemi d'illuminazione.

Sul fronte sicurezza la allstreet ha di serie sin dal primo livello air bag anteriore centrale, assistenza al mantenimento di corsia con emergency assist, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento ciclisti e pedoni, collision assist con assistente alla svolta, chiamata d’emergenza. Il pacchetto assistenza plus include retrocamera posteriore e parcheggio semiautomatico, oltre all'adaptive cruise assist per mantenere distanze e il centro corsia o il cambio corsia assistito anche in presenza di lavori.

Totale la digitalizzazione delle funzioni di bordo: tramite il display MMI touch da 10,1” si controllanoanche la connettività Car-to-X, i comandi vocali intelligenti, l'App store integrato per accedere alle applicazioni esterne più diffuse in abbinamento alla smartphone interface che trasferisce Apple Car Play o Android Auto. Il cruscotto digitale virtual cockpit plus da 12,3 pollici offre anche Amazon Alexa e il phone box light per ricaricare induttivamente lo smartphone. A richiesta, ed è molto utile, l'head-up display proietta le principali informazioni sul parabrezza.