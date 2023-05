Aston Martin DB 12, passerella a Roma in occasione di Piazza di Siena per la “super tourer”. Connubio tra ultra-lusso e prestazioni

Presentata a livello mondiale a Cannes, il 25 maggio, con il primo modello «Launch Edition» battuto all’asta all’evento di beneficenza, «amfAr Gala», e venduto per un milione e mezzo di euro, la DB 12, la nuovissima «Super Tourer» di Aston Martin, è stata esposta a Roma, in occasione del concorso ippico di Piazza di Siena. E proprio in questa occasione l’Head Global Market Marketing and Communication di Aston Martin, Renato Bisignani, ha voluto commentare la novità. Parlando della DB 12, Bisignani ha detto che la vettura è già in produzione e le prime consegne avverranno entro l’anno. «Il modello - ha detto Bisignani - rappresenta il connubio perfetto fra il posizionamento ultra-lusso, fatto di qualità dei materiali, e le alte prestazioni, quindi la performance pura, la dinamica di guida, e il coinvolgimento che il guidatore può avere con la vettura. E rappresenta la prima vettura a motore centrale anteriore di nuova generazione della linea DB che è una linea storica del marchio Aston Martin».

Il prezzo di listino non è ancora stato fissato, ma dovrebbe partire da 185mila sterline, circa 220mila euro. Quanto ai volumi di vendita, Bisignani ha aggiunto che «l’ambizione è quella di arrivare entro il 2025 a circa diecimila unità. Questo è l’obiettivo che ci siamo preposti. Di cui la metà sarà composta dalla DBX, il nostro SUV, e l’altra metà dalle nostre vetture sportive, con motore anteriore e motore posteriore». Comunque, ha sottolineato Bisignani, quello che interessa di più Aston Martin non sono i volumi di vendita, ma i margini di guadagno. Nel settore ultra-lusso, dove il brand inglese si colloca, sono i margini che possono fare la differenza al di là dei volumi. «Se possiamo garantirci delle marginalità superiori, i volumi diventano irrilevanti». Alla domanda su quando arriverà sul mercato la prima Aston Martin «green», Bisignani non si è voluto sbilanciare, dicendo solamente che Aston Martin «presenterà il primo veicolo interamente elettrico nel 2025, che poi sarà commercializzato nel 2026».