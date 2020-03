Audi A3 Sportback, la quarta generazione è ancora più premium. Confort e dotazioni al top, motori ecologici

ROMA - Arriverà nel secondo trimestre dell’anno ma la prevendita della quarta generazione di Audi A3 Sportback è già iniziata, offrendo l’opportunità di ordinare con tranquillità, e scegliere così la versione già consona ai propri gusti e alle proprie esigenze di questa premium compatta di grande successo. Presentata nel 1996, Audi A3 è stata commercializzata nel mondo in oltre cinque milioni di esemplari e nel 2019, in Italia, si è confermata la regina del mercato flotte Audi. Al lancio A3 Sportback viene proposta con tre motorizzazioni: l’unità a gasolio ad alta efficienza 2.0 TDI con potenze di 116 Cv e 300 Nm (4,2 litri per 100 km, emissioni CO2 92 g/km) oppure di 150 Cv e 360 Nm e il turbo benzina 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia. Il 2.0 TDI è abbinato alla trasmissione a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti corredata dei paddle al volante.

A richiesta sono disponibili le sospensioni sportive, di serie per la versione S Line Edition, che a una taratura più rigida di molle e ammortizzatori abbinano una riduzione dell’altezza da terra di 15 millimetri rispetto allo standard, oppure gli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico che portano in dote un ribassamento dell’assetto di 10 millimetri. Tramite l’Audi drive select, di serie per Audi A3 Sportback S line edition, il conducente può selezionare il programma di guida - comfort, auto, dynamic, efficiency e individual - che interviene sull’erogazione del motore, la taratura del cambio S tronic e dello sterzo nonché il setting degli ammortizzatori regolabili. La carrozzeria della quarta generazione - va ricordato - è completamente nuova e presenta un design ancora più sportivo e più esclusivo.



Audi A3 Sportback è caratterizzata anche da una nuova firma luminosa che viene creata dai nuovi proiettori a Led Audi Matrix. Più larga di 3 centimetri, A3 Sportback offre anche un’abitabilità superiore rispetto alla precedente generazione, e propone un abitacolo dalla marcata digitalizzazione. All’interno spiccano il nuovo disegno del selettore del cambio automatico, l’inedito comando lungo il tunnel per la regolazione del volume, sensibile ai movimenti circolari delle dita, e le bocchette d’aerazione che costituiscono la naturale prosecuzione della palpebra della strumentazione. La plancia s’ispira ai modelli Audi di categoria superiore con look Black Panel e display da 10,1 pollici, di serie sin dalla variante d’ingresso. Alla piattaforma d’infotainment MIB 3 (caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto alla precedente) e al comando vocale intelligente - una novità assoluta per la gamma A3 - si accompagnano molteplici dotazioni hi-tech. Tra queste spiccano il sistema MMI, che prevede comandi semplici e intuitivi che replicano in abitacolo l’intuitività degli smartphone, e la strumentazione digitale: il display da 10,25 pollici, di serie, consente di selezionare le informazioni mediante il volante multifunzione.



In abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch - di serie dalla variante Business - sono previste funzioni ‘top’ quali l’assistente al percorso che segue i principi del machine learning, riconoscendo le preferenze del conducente sulla base dei tragitti effettuati e proponendo percorsi ottimizzati in funzione dell’intensità del traffico, e i servizi Audi Connect. Questi ultimi integrano la navigazione mediante la ricerca dei Point of Interest e le indicazioni in merito ai parcheggi e ai distributori riportate direttamente nelle mappe, a richiesta con informazioni supplementari dedicate a prezzi, disponibilità e previsioni meteo. L’Audi virtual cockpit da 10,25 pollici, abbinato al sistema MMI plus, porta in dote la rappresentazione della mappa di navigazione in formato ampliato. Previsto anche uno step superiore, vale a dire l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici. A3 Sportback propone anche i i servizi Car-to-X che sfruttano l’intelligenza collettiva della flotta Audi: le vetture condividono le informazioni in merito all’entrata e uscita dai parcheggi, fornendo stime in merito ai posti liberi disponibili, agli avvisi di pericolo, ad esempio la presenza di nebbia o ghiaccio, e ai limiti di velocità.

L’App myAudi, chiave d’accesso all’ecosistema digitale del marchio, collega invece lo smartphone del guidatore a nuova Audi A3 Sportback, ad esempio per bloccare o sbloccare da remoto le portiere, individuare la zona di sosta per essere condotti alla vettura e attivare il riscaldamento autonomo a motore spento (se presente). I prezzi vanno dai 29.150 euro della A3 Sportback 2.0 TDI 116 Cv ai 35.200 della 2.0 (35) TDI S tronic 150 Cv. La variante a benzina 1.5 TFSI 150 Cv è proposta a partire da 30.100 euro.